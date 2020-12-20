استشاري يحذر من الإفراط في تناول فيتامين سي: يسبب مشاكل صحية

مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابات حول العالم، يتجه الكثيرون لتناول المكملات الغذائية والأقراص التي تحتوي على فيتامين سي بهدف الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا "كوفيد 19".





وعلى الرغم من فوائد فيتامين سي العديد والتصدي للفيروسات إلا أن الدكتور شريف حسين، استشاري القلب والقسطرة، أكد أن الإفراط في تناول المكملات والأقراص الغنية بفيتامين سي للوقاية من فيروس كورونا يتسبب في ظهور العديد من المشاكل التي تؤثر على الصحة بالسلب.





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وأوضح استشاري القلب والقسطرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،أن الإفراط في تناول المكملات التي تحتوي على فيتامين سي يؤدي إلى الصداع والأرق والاسهال والمغص والقيء وتغير لون الجلد والبول للأصفر الداكن وحرقان بالمعدة .





وأوصى الدكتور شريف حسين، بضرورة تناول فيتامين سي بحذر بالأخص مع كبار السن والأطفال أقل من سنتين ومرضى الكلى والحصوات الكلوية.



