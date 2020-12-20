وكيل رياضة البرلمان يهنئ البطل بيج رامى بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا





وجه الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب التهنئة الى البطل المصرى فى رياضة كمال الأجسام رامى السبيعى الشهير بـ"بيج رامى" الذى نجح فى تسجيل اسمه واسم مصر بأحرف من ذهب فى سجلات التاريخ بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا 2020 ليكون أول مصرى يحصد اللقب وثانى عربى بعد اللبنانى سمير بنوت.





وقال " حسين " فى بيان له اصدره اليوم انه من المعروف ان "مستر أولمبيا" أكبر لقب للمحترفين فى الاتحاد الدولى لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB مؤكدًا ان هذا الانجاز التاريخى يضاف لسجلات الرياضة المصرية عالميا ويعطى الأمل لكل مجتهد للوصول الى العالمية.



