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برلمان

وكيل رياضة البرلمان يهنئ البطل بيج رامى بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:13 م
البطل بيج رامى
البطل بيج رامى
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فريدة محمد

وجه الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب التهنئة الى البطل المصرى فى رياضة كمال الأجسام رامى السبيعى الشهير بـ"بيج رامى" الذى نجح فى تسجيل اسمه واسم مصر بأحرف من ذهب فى سجلات التاريخ بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا 2020 ليكون أول مصرى يحصد اللقب وثانى عربى بعد اللبنانى سمير بنوت.

وقال " حسين " فى بيان له اصدره اليوم انه من المعروف ان "مستر أولمبيا" أكبر لقب للمحترفين فى الاتحاد الدولى لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB مؤكدًا ان هذا الانجاز التاريخى يضاف لسجلات الرياضة المصرية عالميا ويعطى الأمل لكل مجتهد للوصول الى العالمية.

وكان قد فاز البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتوج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا والميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار بعد عرض مكثف للغاية في التحكيم المسبق، حيث وصل كل شيء إلى نهائيات ليلة السبت. في النهاية، توج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا لعام 2020، ليثبت أنه أفضل لاعب كمال أجسام في العالم.

وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وسيحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان وسيحصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار، كما فاز بيج رامي بلقب "بطل الشعب 2020".
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