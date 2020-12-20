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أخبار العالم

سلالة جديدة .. فرنسا تبحث تعليق الرحلات مع بريطانيا بسبب كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:21 م
فرنسا تبحث تعليق
فرنسا تبحث تعليق الرحلات مع بريطانيا
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شيماء مصطفى
ذكرت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها بأن فرنسا تبحث تعليق الرحلات من وإلى بريطانيا، في أعقاب تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ونقلت "العربية"، عن مراسلتها قولها إن هناك تنسيق بين فرنسا ودول أوروبية لتعليق الرحلات إلى بريطانيا.

وكان مصدر مسؤول بالحكومة الألمانية كشف أنه قد يتم تعليق الرحلات مع بريطانيا وجنوب أفريقيا، في أعقاب تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال المصدر المقرب من وزارة الصحة الألمانية لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، إن ألمانيا تدرس حظر الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا، لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، التي تنتشر في البلدين.

وقال المصدر: إنه على غرار هولندا، التي قررت حظر جميع رحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد، فإن الحكومة الألمانية تدرس خطوة مماثلة باعتبارها "خيارا جادا" للرحلات الجوية من كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وحظرت الحكومة الهولندية، الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة إلى هولندا حتى العام الجديد، بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

فيما أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الأحد، أن بلجيكا ستعلق الرحلات الجوية وحركة القطارات من المملكة المتحدة لمدة لا تقل عن 24 ساعة بدءًا من منتصف الليل كإجراء وقائي بعد تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فرضت بلجيكا هذا الأمر مع استمرار المشاورات العلمية، إذ أكد دي كرو أنه يمكن تمديد ذلك إذا علمت البلاد معلومات أكثر.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، أعلنوا أمس السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70٪.

وقال جونسون، إنه تم فرض مستوى جديد من القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من اليوم الأحد لمواجهة تفشي كبير لفيروس كورونا.

وحذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، الأحد، من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا في البلاد وخروج الوضع عن السيطرة.

وأكد هانكوك، ضرورة ردع الفيروس من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد، قائلا "إن السلطات فرضت إجراءات التباعد والحجر الصحي في لندن وجنوب شرق بريطانيا للسيطرة على السلالة الجديدة".
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