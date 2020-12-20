تقل فيها نسبة الأوكسالات.. أطعمة تحميك من حصوات الكلى

على عكس البروتينات والفيتامينات والمعادن ، قد تؤدي زيادة الأوكسالات بكميات كبيرة إلى تكوين حصوات الكلى . عندما نستهلك الأطعمة الغنية بالأوكسالات ، فإنها تتفكك في الجهاز الهضمي وتمر عبر البول و البراز.، وفي الأمعاء ، ترتبط الأوكسالات بجزيئات الكالسيوم ويتم إخراجها بسهولة. ومع ذلك ، في بعض الأحيان بسبب عدم كفاية استهلاك المياه ، لا يتم طرد الأوكسالات بشكل صحيح من الجسم لتحميك من حصوات الكلى



كما أن قلة تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم يزيد الأوكسالات في الجسم ، مما يؤدي إلى تكوين بلورات الأكسالات ، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى.





يجب أن تكون كمية الأوكسالات اليومية الموصى بها حوالي 40-50 مجم إليك أبرزالأطعمة، التى تقل فيها نسبة الأوكسالات لتحميك من خطر حصوات الكلى يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.





1. التفاح



يحتوي التفاح على كمية أقل من الأوكسالات. يقول الباحثون إن تناول تفاحة يوميًا مفيد جدًا في منع خطر الإصابة بحصوات الكلى.





2. العنب



تقول دراسة إن العنب يمكن أن يساعد في تقليل تكوين حصوات أكسالات الكالسيوم بنسبة 50 في المائة.. هذا لأنه بصرف النظر عن كونها منخفضة في الأكسالات ، فهي غنية بالبوليفينول ، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في منع تكوين بلورات الأكسالات وتقلل من خطر الإصابة بتحصي الكلية أو حصوات الكلى.





3. الليمون







يحتوي الليمون على نسبة منخفضة من الأوكسالات وقد يساعد استهلاك عصيره في منع تكون الحصوات. يحتوي الليمون أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم وحمض الستريك والتي تميل إلى زيادة حجم البول وطرد الأوكسالات من الكلى.







4. الموز







وفقًا لدراسة ، يساعد فيتامين ب 6 في تقليل تكوين أكسالات البول. يعتبر الموز مصدرًا غنيًا بفيتامين B6 وقد يساعد تناوله في تقليل تركيز أوكسالات البول.







5. البابايا







تشير دراسة إلى إمكانات البابايا المضادة لليوروليثيات في الأدوية التقليدية لعلاج حصوات المسالك البولية. من المعروف على نطاق واسع أن البابايا تقلل من خطر تكون حصوات الكلى وتعتبر جيدة لصحة الكلى.







6. البطيخ







البطيخ منخفض في الأوكسالات ومحتوى البوتاسيوم العالي فيه يساعد على تنظيم مستويات الحمض فيالبول. حيث يعمل البوتاسيوم كحل طبيعي لحصى الكلى وبالتالي يمنع تكوينها.





7. البرقوق







من الفواكه منخفضة الأوكسالات التي يمكن أن تمنع خطر تكوين الحصوات في الكلى. يعتبر عصير البرقوق الأفضل لصحة الكلى. أيضًا ، استهلك كمية معتدلة من البرقوق (البرقوق المجفف) لأنها تحتوي على نسبة أكسالات أكثر بقليل من البرقوق الطازج.