هذه الأطعمة سبب رئيسي في تكون الحصى

يجب على الجميع توخي الحذر بشأن جميع أنواع حصوات الكلى وعدم الانتظار لحين الإصابة فلابد الابتعاد عن الاطعمة المسببة لحصوات الكلى خاصة إذا سبق لك الإصابة بها أو كانت منتشرة فى عائلتك





والأطعمة المسببة لـ حصوات الكلى ابرزها الأكلات المالحة واللحوم والبروتينات الحيوانية الأخرى ولا تنس شرب الكثير من الماء، يساعد في تخفيف النفايات في البول لجعل تكوين الحصوات أصعب.





ونعرض فى هذا التقرير قائمة الاطعمة المسببة لحصوات الكلى بشكل رئيسي حسب نوع الحصوة وذلك نقلا عن موقع "webmd " .

أحجار أكسالات الكالسيوم

المزيد من الناس يصابون بهذا النوع أكثر من أي شخص آخر يتشكل عندما يتحد الكالسيوم في بولك مع الأوكسالات ، وهي مادة كيميائية موجودة بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة.





إذا كان لديك واحد من هؤلاء ، فاحترس من:





الأطعمة عالية الأوكسالات، تحتوي العديد من النباتات على الأوكسالات ، لذلك يصعب تجنبها تمامًا، لكن بعض الأطعمة تحتوي على أكثر من غيرها، حاول أن تحد:

سبانخ

راوند

اللوز والكاجو

حساء ميسو

فريك

البطاطا المخبوزة مع الجلد

البنجر

مسحوق الكاكاو

بامية

حبوب النخالة وحبوب القمح المبشور

البطاطس المقلية

توت العليق

محليات ستيفيا

البطاطا الحلوة

إذا كنت تأكل أو تشرب أطعمة غنية بالكالسيوم في نفس الوقت ، فيمكن أن تساعد جسمك على التعامل مع الأوكسالات دون تحويلها إلى حصوات في الكلى لذا قم بإقران سلطة السبانخ بالجبن قليل الدسم أو امزج المكسرات أو التوت مع اللبن، شرب الحليب لا يسبب حصوات الكلى.





ملح: إذا كنت تتناول الكثير من الصوديوم ، وهو أحد مكونات الملح ، فإن ذلك يرفع كمية الكالسيوم في البول، بمجرد الانتهاء من تناول الطعام ، فإن أي أكسالات إضافية "تلتصق" بالكالسيوم في الكلى يمكن أن تنتج الحصوات، لذا قلل من الأطعمة المعلبة واللحوم المعلبة والأطعمة السريعة والتوابل في نظامك الغذائي .





بروتين حيواني: قلل من لحم البقر والبيض والجبن والأسماك ، لأنها قد تزيد من فرص الإصابة بمعظم أنواع حصوات الكلى.





فيتامين سي: الكثير يمكن أن يجعل جسمك ينتج الأوكسالات لذلك لا تتناول أكثر من 500 مجم في اليوم.





أحجار فوسفات الكالسيوم

تتشكل هذه عندما يتحد الكالسيوم في البول مع الفوسفور المعدني إذا كان لديك واحد من هؤلاء ، فلا داعي للقلق بشأن الأوكسالات، لكن احترس من:





الأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني :

اللحوم العضوية ، مثل كبد الدجاج أو اللحم البقري

الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى

بيض

مأكولات بحرية

الأطعمة التي يمكن أن تجعل البول أكثر قلوية:

عصائر الفاكهة الطازجة (باستثناء البرتقال والتوت البري والنكتارين)

عصائر خضار

دبس السكر

الأطعمة المصنعة: الفوسفور مادة مضافة وحافظة شائعة. لذا قلل من الأطعمة السريعة والكولا المعبأة والأطعمة المجمدة ولحوم الغداء، اقرأ الملصق الخاص بالمكونات التي تبدأ بـ "phos".





صوديوم: يحصل معظم الأمريكيين على الكثير بالفعل لا تهدف إلى أكثر من ملعقة صغيرة من ملح الطعام في اليوم.





أحجار حمض اليوريك

يمكنك الحصول عليها إذا كان بولك شديد الحمضية. تحتوي هذه الحصوات على حمض اليوريك ، وهو مادة ينتجه الجسم لأنها تكسر المواد الكيميائية في الطعام، بخلاف أوكسالات الكالسيوم وحصوات فوسفات الكالسيوم ، لا يمثل الصوديوم مشكلة خاصة هنا.





بروتين حيواني: يؤدي تناول الكثير من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والمحار إلى شيئين، يجعل جسمك يصنع المزيد من حمض البوليك، ويمكن أن يسلب نظامك من السترات ، وهي مادة تساعد على إبعاد حصوات الكلى وربما تمنع نمو الحصوات الموجودة.





للحصول على كمية كافية من البروتين ، يمكنك استبدال اللحوم والدواجن بـ:

الفاصوليا والبازلاء المجففة والعدس والفول السوداني

حليب الصويا وزبدة الصويا والتوفو

المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو

المشروبات السكرية: المشروبات اللاذعة مثل عصير الليمون والليميد وعصائر الفاكهة غنية بالسيترات التي تساعد في الحفاظ على حصوات الكلى في مكانها، لكن امتنع عن الأطعمة والمشروبات المنكهة بالسكر أو على وجه الخصوص ، شراب الذرة عالي الفركتوز يمكن أن تؤدي إلى حصوات.





كحول: يمكن أن يجعل مستويات حمض البوليك في الدم ترتفع.





احجار السيستين

تأتي هذه من حالة سارية في العائلات يصنع مادة طبيعية تسمى السيستين تتسرب إلى البول تميل حصوات السيستين إلى أن تكون أكبر من الأنواع الأخرى.





بعض المشكلات التي يمكنك مراقبتها:

القليل من الماء: اشرب الكثير من الماء للمساعدة في تثبيط السيستين عن تكوين الحصوات.





الكثير من الحمض: تنمو حصوات السيستين بسهولة أكبر في البول الحمضي. هذا هو عكس حصوات فوسفات الكالسيوم ، التي تفضل البول القلوي لذلك بالنسبة لهذا النوع من الأحجار ، قلل من جوعك للحوم وتناول المزيد من الفواكه والخضروات التي تحتوي على مستويات حمضية أقل.



