بدون جراحة.. تعرفى على أفضل مشروب يخلصك من حصوات الكلى

يكتشف الكثيرون حصوات الكلى عن طريق الصدفة فهناك أسباب عديدة لحصوات الكلى أبرزها الوراثة علاوة على ذلك ، إذا كان لديك بالفعل حصوات في الكلى مرة واحدة ، فإن فرص الحصول عليها مرة أخرى مرتفعة للغاية.
وفقا لموقع برايت سايد قد يؤدي نقص كمية كافية من الماء في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات في الكلى، يؤدي نقص الماء في الجسم إلى تركيز البول وزيادة كمية المعادن فيه ، والتي تشكل حجرًا بعد فترة من الوقت.
قد يزيد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والصوديوم والسكر بانتظام من خطر الإصابة ببعض أنواع حصوات الكلى
أعراض الإصابة بحصوات الكلى
أنا عن أعراض الإصابة بحصوات الكلى
-شعور بالألم في الظهر أو البطن
-ألم حاد أو حارق أثناء التبول
- التبول باستمرار
- دم في البول
أما عن أبرز المشروبات لـ تنظيف الكلى ومنع تكون حصوات الكلى أهمها البقدونس فيمكنك القيام بغلي كوب من الماء ثم ارفعه من على النار ثم أضف له أعواد البقدونس الطازج وغطي الكوب وتناوله بصورة يومية.