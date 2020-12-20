ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بيطري الوادي الجديد: حملات لمكافحة الحيوانات الضالة بقرى المحافظة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:48 م
الكلاب الضالة في
الكلاب الضالة في الوادي الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلن الدكتور ناجي عوض مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد عن شن حملات لمكافحة الحيوانات والكلاب الضالة بقري ومراكز المحافظة الخمسة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مكبرة لمكافحة الحيوانات الضالة بمراكز المحافظة الخمس حيث  انتهت الحملة من عملها بمركز الخارجة وواصلت اليوم عملها  بقري مركز الداخلة وستواصل الحملة عملها بباقي القري تباعا  بباقي المراكز.

اقرأ أيضا:
ولفت إلى أن المديرية تنفذ تلك الحملات بالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، بهدف إعدام الكلاب والثعالب والذئاب الضالة خاصة المصابة بمرض السعار باستخدام الخرطوش ومادة "الاستركلين" السامة في مناطق بعيدة ونائية وداخل الكتل السكنية المتطرفة.

وأضاف أن المديرية والإدارات التابعة لها تنفذ حملات مكبرة على مستوى المراكز لاستهداف الحيوانات الضالة والذئاب والثعالب بهدف القضاء على ظاهرة مرض السعار الذي ظهر مؤخرا بسبب عقر الحيوانات الضالة للمواشى وتهديدها للمواطنين وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن لاستهداف تلك الحيوانات. 

جاء ذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين وتضررهم من انتشار الحيوانات الضالة ببعض الأحياء بالمدن والقري المتطرفة بالمراكز والتي باتت تشكل خطرًا علي حياة  الأطفال والمواطنين، فضلا عن انتشارها بالمزارع  والحقول مما تتسبب في اصابة  الماشية بمرض السعار.

من جانب آخر أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد عن شن حملة تموينية علي المخابز والمحال التجارية  بمركز الخارجة، حيث أسفرت الحملة عن  غلق مخبزين بسبب مخالفة وزن الرغيف وتحرير محاضر تموينية  للمخابز المخالفة والمحال التي لم تلتزم بالمواصفات الفنية وإعلان قائمة أسعار في واجهة المحال.

قال صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم غلق مخبز بمركز الخارجة ومخبز ثانِ بمركز الداخلة، بسبب مخالفة إنتاج خبز ناقص وزن عن الوزن القانوني، كما جرى تحرير 37 مخالفة تموينية لمحلات تجارية خلال حملة على الأسواق بسبب مخالفات عدم الإعلان عن أسعار وضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بعدد من محال بيع الأغذية والمأكولات.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مديرية التموين وكافة الإدارات التموينية بمراكز المحافظة الخمس وذلك  للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سيناريو كل عام.. لماذا تهاجم الذئاب القرى النائية وتفترس الماشية في الوادي الجديد؟

بيطري الوادي الجديد: حملات لمكافحة الحيوانات الضالة

وقف حصة 3 مخابز وتحرير 583 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على الأسواق بأسيوط

تحرير 115 محضرا تموينيا في حملة مكبرة للرقابة على الأسواق بالمنوفية

تحرير 222 محضرا تموينيا خلال حملات مكبرة للرقابة على الأسواق في المنوفية

انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الوادي الجديد.. اعرف الأماكن والمواعيد

ترشيحاتنا

فخورين بيك.. أبو هشيمة يوجه رسالة قوية لـ Big Ramy

كورونا يصيب البورصة في 2020.. والبنوك تمنحها لقاح التعافي

كورونا تطيح بنجوم الأهلي.. أول تعليق من أفشة بعد إصابته

أسود x أسود .. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور برفقة زوجها

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر

شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة .. الأرصاد تكشف عن حالة الجو خلال الـ 72 ساعة القادمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل من 200 ألف جنيه.. 4 سيارات زيرو في السوق المصرية

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات