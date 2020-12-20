بيطري الوادي الجديد: حملات لمكافحة الحيوانات الضالة بقرى المحافظة

أعلن الدكتور ناجي عوض مدير مديرية الطب البيطري ب الوادي الجديد عن شن حملات لمكافحة الحيوانات والكلاب الضالة بقري ومراكز المحافظة الخمسة.





وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مكبرة لمكافحة الحيوانات الضالة بمراكز المحافظة الخمس حيث انتهت الحملة من عملها بمركز الخارجة وواصلت اليوم عملها بقري مركز الداخلة وستواصل الحملة عملها بباقي القري تباعا بباقي المراكز.





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ولفت إلى أن المديرية تنفذ تلك الحملات بالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، بهدف إعدام الكلاب والثعالب والذئاب الضالة خاصة المصابة بمرض السعار باستخدام الخرطوش ومادة "الاستركلين" السامة في مناطق بعيدة ونائية وداخل الكتل السكنية المتطرفة.





وأضاف أن المديرية والإدارات التابعة لها تنفذ حملات مكبرة على مستوى المراكز لاستهداف الحيوانات الضالة والذئاب والثعالب بهدف القضاء على ظاهرة مرض السعار الذي ظهر مؤخرا بسبب عقر الحيوانات الضالة للمواشى وتهديدها للمواطنين وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن لاستهداف تلك الحيوانات.





جاء ذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين وتضررهم من انتشار الحيوانات الضالة ببعض الأحياء بالمدن والقري المتطرفة بالمراكز والتي باتت تشكل خطرًا علي حياة الأطفال والمواطنين، فضلا عن انتشارها بالمزارع والحقول مما تتسبب في اصابة الماشية بمرض السعار.





من جانب آخر أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد عن شن حملة تموينية علي المخابز والمحال التجارية بمركز الخارجة، حيث أسفرت الحملة عن غلق مخبزين بسبب مخالفة وزن الرغيف وتحرير محاضر تموينية للمخابز المخالفة والمحال التي لم تلتزم بالمواصفات الفنية وإعلان قائمة أسعار في واجهة المحال.





قال صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم غلق مخبز بمركز الخارجة ومخبز ثانِ بمركز الداخلة، بسبب مخالفة إنتاج خبز ناقص وزن عن الوزن القانوني، كما جرى تحرير 37 مخالفة تموينية لمحلات تجارية خلال حملة على الأسواق بسبب مخالفات عدم الإعلان عن أسعار وضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بعدد من محال بيع الأغذية والمأكولات.





يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مديرية التموين وكافة الإدارات التموينية بمراكز المحافظة الخمس وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.