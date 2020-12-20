استعدادًا للغزالة التشادي.. أشرف قاسم وأيمن يونس في مران الزمالك

تواجد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة وأيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.





وحرص الثنائي على متابعة أمور الفريق والجهاز الفني واللاعبين ومناقشة استعدادات الفريق لمباراة الغزالة التشادي المقبلة.





يؤدي محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا تأهيليًا في الجيمانزيوم بسبب كدمة خفيفة في وجه القدم.



