ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادًا للغزالة التشادي.. أشرف قاسم وأيمن يونس في مران الزمالك

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:20 م
أشرف قاسم وأيمن يونس
أشرف قاسم وأيمن يونس " أرشيفية"
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
تواجد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة وأيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وحرص الثنائي على متابعة أمور الفريق والجهاز الفني واللاعبين ومناقشة استعدادات الفريق لمباراة الغزالة التشادي المقبلة.

يؤدي محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا تأهيليًا في الجيمانزيوم بسبب كدمة خفيفة في وجه القدم.

وقرّر البرتغالي جايمي باتشيكو خضوع شيكابالا لتدريبات منفردة في الجيمانزيوم من أجل الحفاظ على لياقته على أن يخضع للتدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زيزو ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الرجاء

تدريبات تأهيلية لجنش وشيكابالا

استعدادا لـ الكأس والأهلي.. شيكابالا ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية

برنامج تأهيلي خاص لخماسي الزمالك

عبد الحليم على يرد علي أنباء استقالته من الزمالك

برنامج تأهيلي لـ عبدالله جمعة في الزمالك

ترشيحاتنا

لماذا لا يكتحل السلفيون مثلما يطلقون لحاهم اقتداء بالنبي؟.. خالد الجندي يتعجب

بعد الحصول على نفقة 270 ألف من أحمد سعد.. وصلة رقص حارة لـ سمية الخشاب

بعد إعارته 4 سنوات للاتحاد.. حقيقة عودة رزاق سيسيه إلى صفوف الزمالك من جديد

أول ما قاله Big Ramy بعد التتويج بـ مستر أولمبيا.. زوجته تكشف .. شاهد

خرجت الأم وبقيت طفلتها.. ساعتان فارقتان في حياة ليلى ابنة المنوفية

بعد شهور من الزواج السري.. كيف تسببت حادثة في إعلان محمود حميدة زواجه الثاني؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سر خطير عن جسد بيج رامي

الجندي المجهول .. من هي زوجة بيج رامي بطل مستر أولمبيا؟

هل كورونا يسبب جلطة؟ طبيب أعصاب يرد