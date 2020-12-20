إجراء فرنسي مرتقب بشأن ظهور سلالة جديدة من كورونا

تدرس فرنسا بجدية تعليق الرحلات الجوية ورحلات القطارات إلى بريطانيا، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في إنجلترا، وانتقلت إلى دول أوروبية عدة.





وذكرت قناة "بي إف إم تي في" أن فرنسا تدرس بجدية الانضمام لمجموعة من الدول التي علقت الرحلات الجوية والبرية مع بريطانيا.





وأوضحت أنه من المتوقع أن تصدر السلطات الفرنسية قرارا في هذا الشأن خلال الساعات المقبلة.





ويعقد مجلس الدفاع الصحي في فرنسا اجتماعا اليوم الأحد عبر الفيديو كونفرانس برئاسة إيمانويل ماكرون المصاب بفيروس كورونا هو الآخر.





كانت كل من هولندا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا أعلنت حظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا بسبب تحور لفيروس كورونا يبدو أنه ينتشر بشكل أسرع.



