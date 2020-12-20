وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

تحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسباب تغيير نظام التقييم في الثانوية العامة، وما تمت إضافته على بنك المعرفة ومنصة إدارة التعليم، وكيفية تكوين الأسئلة الجديدة في الثانوية.





وقال وزير التربية والتعليم، في رسالة للطلاب عبر قناة "مدرستنا"، "لما كنت زيكم في الثانوى من 40 سنة مكنش في مكتبات رقمية ولا محتوى رقمى ولا أجهزة، وطلب العلم كان وقتها أصعب بكتير".





وأضاف وزير التربية والتعليم، "الوزارة الآن تتحدث عن الفهم وطريقة جديدة للأسئلة تشجع على التفكير الناقد والإبداع، ولكن في المقابل الناس مازالت تتحدث عن الامتحان و"ايه اللى جاى في الامتحان".





وتابع الوزير، "تعالوا نفكر في مشكلة عالمية الجميع عايز يحلها ومحتاس فيها وهى حائجة كورونا، قائلا: حل المشكلة ينحصر في ضرورة إيجاد علاج أو لقاح ضد كورونا، و بالتالي فالامر لن يتم حله الا بالعلم و العلماء فقط اي اننا في حاجة الان الى علماء كبار متمكنين في علم الأحياء وعلماء أخرين في فروع أخرى من العلوم ، وقتل الوزير: تخيلوا الدولة اللى هتوصل للعلاج هتكسب اد إيه وهتمتلك قوة إزاى وهتوصل لهذا الأمر بعلمائها رغم ان كورونا مكنش موجود في المنهج اللي درسوه أصلا".





وأوضح الوزير "أن الوزارة مهتمة حاليا بإكساب الطالب المهارات الحقيقية التي نحتاجها الان ولا تبحث عن المهارات القديمة التي كانت مفيدة من 100 سنة".





وأشار وزير التعليم إلى أن العصر الحالي يحتاج منا التمكن من أدوات جديدة مثل التكنولوجيا، لذا فقد اضطررت أنا شخصيا لتعلم التكنولوجيا وأنا كبير في السن، وبالتالي فالمنطقي أن الشباب الذين سيعيشون الـ 50 سنة القادمة لابد أن يتعلموا كل المهارات الجديدة ويتقنوها بالفهم وليس الحفظ، وقال الوزير "مش محتاجين نحفظ حاجة فالتكنولوجيا موجودة على التليفون واللاب توب والأيباد.





وأشار الوزير إلى أنه لا بد وأن يكون التقييم في زمننا هذا قائما على فهم نواتج التعلم، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون شغل الطالب الأساسى "فين السؤال اللى هيجى في الامتحان" "مش هينفع نتعامل بالطريقة القديمة".





وأكد الوزير: أنه ضمن وسائل التعلم التي توفرها مصر لأولادها بنك المعرفة المصرى، موضحا أن القيادة السياسية في مصر قررت أن تأتى بالعلوم من منابعها الأصلية من جميع الناشرين المشهورين حول العالم في كافة المجالات، باللغة العربية والإنجليزية





وأوضح أن بنك المعرفة يمكن ان يستفيد به الاطفال و طلاب المدارس والجامعات والقراء والباحثين، مشيرا إلى أن هناك أيقونة مخصصة لطلاب الثانوية العامة على بنك المعرفة ويتم الدخول عليها من خلال حساب شبيه بحساب الفيس بوك.





وشدد وزير التعليم على أن منصة التعلم الموجودة على بنك المعرفة هي منصة مفصلة مخصصة لطلاب الثانوى العام، مضيفا أن هناك دليل دراسى أيضا للطلاب على بنك المعرفة بالاضافة لكم هائل من المواد التعليمية المتاحة على المنصة من كيمياء ورياضيات لافتا الى ان جميع المواد بالعربى والإنجليزية





واوضح وزير التعليم أن الوزارة استغرقت 3 سنوات لبناء مناهج الثانوى العام على بنك المعرفة، قائلا: "كتاب الطالب اللى كان زمان بيطبع موجود الآن على بنك المعرفة في صورة Pdf





وقال الوزير: لمن يسأل من الطلاب أنا معنديش كتاب مطبوع، فالكتاب موجود على بنك المعرفة يستطيع الطالب قراءته أو طباعته أو تحميله من على بنك المعرفة، مؤكدا أن المحتوى المتوفر للطلاب لم يتم شرائه بعد تعاقد الوزارة مع أكبر الجهات لتأليف المحتوى