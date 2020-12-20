لإنقاص الوزن .. عادات صباحية تساعد في التخلص من الدهون

تتراكم دهون الجسم من عدة مصادر في روتيننا اليومي، ويتأثر ذلك بالعادات التي يفعلها الشخص صباحا.





وكشفا لموقع "POWER OF POSITIVITY" ، بعض العادات الصباحية التي تساعدك في خسارة الوزن:









شرب كوب من الماء بعد الاستيقاظ.

تتمثل وظيفة الماء في تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك وجعل تحضير وجبة الإفطار أسهل كثيرًا. سيساعدك أيضًا على التخلص من السموم غير الصحية في جسمك. لذا ، بغض النظر عما إذا كنت تشعر بذلك أم لا ، تأكد من شرب كوب الماء هذا كل صباح وسترى أن دهون جسمك تنخفض بسرعة أكبر!





دع أشعة الشمس تدخل لغرفتك.

ستساعدك أشعة الشمس على بدء عملية التمثيل الغذائي بشكل صحيح وإعداد جسمك لتناول الإفطار ومعالجته بالطريقة الصحيحة. ستندهش أيضًا من انفجار الطاقة الذي يمنحك المزيد من أشعة الشمس. 20 أو 30 دقيقة فقط من أشعة الشمس في الصباح ستكون رائعة لمؤشر كتلة جسمك ورحلة إنقاص وزنك.





لا تكثر من شرب المنبهات

تعتبر القهوة من مضادات الأكسدة الطبيعية ورائعة لعملية الهضم. ولكن إذا تناولت القهوة مع السكر أو الحليب أو أي إضافات أخرى. كل تلك السكريات في الصباح ستفعل العكس تمامًا للمساعدة في الهضم. وأنها سوف تضيف سعرات حرارية وسوف تبدأ خلف على أهداف فقدان الوزن الخاص بك. أسقط السكر واذهب لتناول فنجان قهوة أسود. أو الأفضل من ذلك ، التحول إلى الشاي الأخضر ، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي طعمها أفضل من القهوة السوداء ، مع فائدة إضافية تتمثل في إبقائك مستيقظًا بما يكفي لبدء يومك.





لا تتخطي وجبة الإفطار.

حتى إذا كنت لا ترغب في تناول الطعام في الصباح الباكر ، فهناك سبب يجعل الناس يقولون إن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم. لا يمكنك مطلقًا تحمل تخطي وجبة الإفطار إذا كنت تحاول إنقاص الوزن. ومع ذلك ، حاول تجنب تناول أي شيء سكري - مثل الحبوب الباردة - أو أي شيء يحتوي على الكثير من المواد الحافظة. بدلًا من ذلك ، تناول وجبة إفطار خفيفة ولكنها مغذية. العصير هو اختيار كثير من الناس لأنه من السهل صنعه ويمكنك تناوله أثناء التنقل. لكن شيئًا بسيطًا مثل وعاء من دقيق الشوفان أو بعض الزبادي مع التوت سيكون كافيًا لبدء يومك.





لا تقرأ الأخبار في الصباح.

قد يبدو الأمر غير بديهي ولكن قراءة الأخبار يمكن أن تكون ضارة لروتينك لفقدان الوزن. عندما تستيقظ ، تعمل خلاياك بشكل أسرع من المعتاد لمحاولة إعادة جسمك إلى السرعة الطبيعية. الإجهاد ، الذي يمكن أن يرتبط غالبًا بقراءة الأخبار ، سيحول الخلايا الجذعية إلى خلايا دهنية ويزيد من دهون الجسم. الشيء نفسه ينطبق على محاولة إنجاز الكثير من العمل لحظة استيقاظك. بدلًا من ذلك ، حاول الاستماع إلى موسيقى هادئة أو قراءة كتاب عند الاستيقاظ. كلما كنت أقل توترًا في الصباح ، سيكون من الأسهل فقدان الوزن.





لا تفرط في النوم.

يجب أن تحاول دائمًا الحصول على 7-8 ساعات من النوم يوميًا ، ولكن ليس أكثر من 10 ساعات. عندما تفرط في النوم باستمرار ، سيزيد مؤشر كتلة جسمك وستجد دهون بطنك تزداد مع ذلك أيضًا. هذا لأن جسمك يتوقع أن يتغذى ، وعندما تنام بدلًا من ذلك ، سينتج المزيد من الخلايا الدهنية من أجل القوت. بالإضافة إلى ذلك ، سيؤثر النوم الزائد على عملية التمثيل الغذائي وجدول الإفطار ؛ الحفاظ على أوقات الوجبات ثابتة أمر مهم في إنقاص الوزن.