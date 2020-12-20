فوائد غير متوقعة للنوم بقناع الوجه الليلي



فوائد النوم ب قناع الوجه الليلي عديدة فتقوم أقنعة الوجه الليلية بنفس عمل المرطبات الليلية ، فقط لأن أقنعة الوجه تحتوي على المزيد من المكونات النشطة مثل أحماض الساليسيليك والجليكوليك والهيالورونيك التي تعمل معًا لعلاج مشاكل بشرتك







اقرأ إيضا.. علاج قشرة الوجه للبشرة الدهنية خلال 24 ساعة

. إلى جانب هذه المكونات النشطة ، فإن محتوى الماء في هذه الأقنعة يعزز وظيفة المكونات النشطة ويرطب البشرة أثناء نومك.







فيما يلي بعض فوائد استخدام أقنعه الوجه الليلية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





ترطب البشرة :







على عكس أقنعة الوجه العادية ، فإن أقنعة الوجه الليلية أو الأقنعة الورقية لا تخلص بشرتك من رطوبتها وفي الواقع ترطب بشرتك ، مما يترك بشرتك الوقت لامتصاص المكونات النشطة بشكل أفضل. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد أو كبار السن لأن الجلد يفقد الرطوبة مع تقدم العمر



يساعد على نمو الخلايا :







عندما تنام ليلًا ، يزداد تدفق الدم في بشرتك ، مما يسمح بإعادة بناء الكولاجين وإصلاح الجلد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتجاعيد والبقع العمرية . عندما تنام مرتديًا قناع الوجه ، فقد ثبت أن المكونات النشطة ، بالإضافة إلى محتوى الماء فيه ، تساعد في تعزيز إصلاح الخلايا ونموها







تلطف البشرة :





تأتي معظم أقنعة الوجه الليلية هذه مع المعادن المهدئة والفيتامينات وغيرها من المكونات المعززة للبشرة التي يمكن أن تساعد في تحسين جودة بشرتك بطريقة مهدئة ، دون أي التهاب







حجب الملوثات :





فائدة أخرى للنوم مع أقنعة الوجه هي أن معظم الأقنعة الليلية تحتوي على مادة مانعة للتسرب تحبس الرطوبة وتساعد على منع الأوساخ والملوثات الأخرى من الوصول إلى المسام