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عيش حياتك .. إليك علاج الاكتئاب بجميع درجاته

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:02 م
عيش حياتك .. إليك
عيش حياتك .. إليك علاج الاكتئاب بجميع درجاته
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اسماء محمد
يعاني عدد كبير من الناس من مشكلة الاكتئاب سواء بشكل طارئ أو مستمر مما يؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية بالسلب ويعيقهم من ممارسة حياتهم الطبيعية.


ولأن التخلص من هذه الحالة من الأمور الضرورية،  يتمكن الانسان من مواصلة عمله وحياته، نعرض لكم اهم طرق علاج الاكتئاب مزيجًا من المساعدة الذاتية والعلاجات بالكلام والأدوية وذلك وفقا لما ذكره موقع " nhs ".


في البداية يعتمد العلاج الموصى به على نوع الاكتئاب الذي تعاني منه سواء كان خفيفا أو متوسطا أو كبيرا.


اكتئاب طفيف
إذا كنت تعاني من اكتئاب خفيف ، فقد يوصى بالعلاجات التالية:
انتظر و شاهد
إذا قام طبيبك بتشخيصك بالاكتئاب الخفيف ، فقد يقترح الانتظار لفترة قصيرة لمعرفة ما إذا كان يتحسن من تلقاء نفسه، في هذه الحالة ، سيراك طبيبك مرة أخرى بعد أسبوعين لمراقبة تقدمك، يُعرف هذا بالانتظار اليقظ.

ممارسة الرياضة
هناك دليل علمي على أن التمارين يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب ، وهي أحد العلاجات الرئيسية للاكتئاب الخفيف، قد تتم إحالتك إلى فصل تمرين جماعي.

المساعدة الذاتية
يمكن أن يكون التحدث من خلال مشاعرك مفيدًا. يمكنك التحدث إلى صديق أو قريب ، أو يمكنك أن تسأل طبيبك العام أو خدمة العلاج النفسي المحلية إذا كانت هناك أي مجموعات مساعدة ذاتية للأشخاص المصابين بالاكتئاب في منطقتك.

يمكنك تجربة كتب المساعدة الذاتية أو العلاج السلوكي المعرفي عبر الإنترنت (CBT) .

تطبيقات الصحة العقلية
يمكنك أيضًا العثور على تطبيقات وأدوات الصحة العقلية في مكتبة تطبيقات.

اكتئاب خفيف إلى متوسط
إذا كنت تعاني من اكتئاب خفيف إلى متوسط لا يتحسن ، أو اكتئاب متوسط ، فقد تجد العلاج بالكلام مفيدًا.

وهناك أنواع مختلفة من العلاجات نتحدث عن الاكتئاب، بما في ذلك العلاج المعرفي السلوكي (CBT) و المشورة .

يمكن أن يحيلك الطبيب العام للعلاج بالكلام او لدى الطبيب النفسي ويتم علاج الاكتئاب المعتدل إلى الشديد ببعض العلاجات الدوائية التى يصفها الطبيب ، أبرزها مضادات الاكتئاب كما قد يوصي بالعلاج السلوكي المعرفي.

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