الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على إيبار 2 - 1 في الليجا

أنهى ريال مدريد الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بإيبار متقدمًا عليه بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.





افتتح كريم بنزيما التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة السادسة بعدما تلقى تمريرة رائعة من رودريجو، قبل أن يضاعف الكرواتي لوكا مودريتش من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 13.





وقلص إيبار الفارق في الدقيقة 28 عن طريق كيكي بتسديدة رائعة من منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم اللوس بلانكوس بهدفين مقابل هدف.





وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إيبار، في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.





وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:





في حراسة المرمى: تيبو كورتوا





خط الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي





خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش





خط الهجوم: رودريجو جويس - لوكاس فاسكيز - كريم بنزيما





ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 26 نقطة، فيما يحتل إيبار المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة