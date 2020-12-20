ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على إيبار 2 - 1 في الليجا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:51 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أنهى ريال مدريد الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بإيبار متقدمًا عليه بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح كريم بنزيما التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة السادسة بعدما تلقى تمريرة رائعة من رودريجو، قبل أن يضاعف الكرواتي لوكا مودريتش من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وقلص إيبار الفارق في الدقيقة 28 عن طريق كيكي بتسديدة رائعة من منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم اللوس بلانكوس بهدفين مقابل هدف.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إيبار، في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جويس - لوكاس فاسكيز - كريم بنزيما

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 26 نقطة، فيما يحتل إيبار المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

غيابات بالجملة عن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

راموس وكارفخال بقائمة ريال مدريد لمواجهة مونشجلادباخ في دوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا.. بنزيما يتقدم لريال مدريد بهدفين على مونشنجلادباخ فى الشوط الأول

قائمة ريال مدريد لمواجهة بيلباو في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

طلب تحنيط جثته.. وصية غريبة تركها الأسطورة مارادونا

عيب قوي.. حلمي بكر يرد بقوة على زوجة أحمد عدوية عبر صدى البلد

أخبار النادي الأهلي.. مدة غياب ناصر ماهر.. وخطر يهدد القلعة الحمراء قبل لقاء الزمالك

هاني شاكر يعلن حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك خلفا لمرتضى منصور

من داخل العزل .. مجدي قفشة يوجه رسالة لجماهير الأهلي.. شاهد

الجندي المجهول .. من هي زوجة بيج رامي بطل مستر أولمبيا؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 حيل طبيعية للتخلص من الدوخة في أقل وقت

اكتشاف مفاجئ .. نوع توابل يحمي من الإصابة بفيروس كورونا

مش للدايت بس .. الأفوكادو يساعد في الحفاظ على صحة معدتك.. تفاصيل