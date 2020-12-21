ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الشباب: لا إغلاق لأي مؤسسة رياضية في مصر بسبب كورونا .. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
أشرف صبحي، وزير الشباب
أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن أي بطولة تحصل عليها مصر عالميا تسعدنا في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المصري وتفوقه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ممدوح السبيعي أو بيج رامي الحاصل على بطولة مستر أولمبيا، دخل أكثر من محاولة سابقة في البطولة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن إحدى الشركات الراعية المصرية تابعت بيج رامي رياضيًا حتى وصوله إلى بطولة مستر أوليمبيا.

ولفت أشرف صبحي إلى أن بيج رامي شارك في البطولة ممثلا لمصر، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع رامي بشكل مستمر، وتم إعداده للبطولة بشكل كامل في مصر .

تكريم بيج رامي
وأكد أنه تواصل مع بيج رامي وسيصل مصر في الـ 26 من الشهر الحالي وسيتم استقباله في المطار فور عودته من الولايات المتحدة وعمل حفل لتكريمه.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن بيج رامي أصيب بكورونا لكنه تغلب عليه بعزيمته وقوته وتمكن من عبور الأزمة.

وعن أزمة منخب الشباب قال صبحي: إن لجنة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم للتحقيق في ملابسات أزمة منتخب الشباب، مؤكدا أن منتخب الشباب كان معه طبيب ولزيادة الاهتمام والعناية تم إرسال طبيب المنتخب الأول ومعه مساعديه.

وأكمل: عناصر منتخب الشباب يسمح لهم باللعب والمشاركة في البطولات حتى العام 2024.

وعن انتخابات اتحاد الكرة القدم، أشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم صاحب قرار تحديد موعد إجراء الانتخابات في اتحاد كرة القدم.

وأكد أنه لا إغلاق لأي مؤسسة رياضية في مصر بسبب كورونا وسيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخلها للوقاية من انتشار العدوى بالفيروس.

وعما يثار حول ما يجرى بالزمالك لـ «تطفيش» اللاعبين، أكد أن اللجنة المشكلة لرئاسة الزمالك واللجنة التنفيذية يبذلان جهودا كبيرة لتوفير موارد للنادي ومن أجل استقراره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد عصب يستعد للمشاركة في بطولة "مستر أولمبيا" لكمال الأجسام

قبل السفر إلى تونس.. وزير الرياضة يحضر مران معسكر منتخب الشباب

البطل تم إعداده بمصر.. وزير الرياضة يهنئ البيج رامي بلقب مستر أولمبيا

البطولة الأكبر.. وزير الرياضة يشيد بالإنجاز التاريخي لـ"بيج رامي"

أخبار التوك شو.. لعاب الكلب لا يبطل الوضوء.. بيج رامي يتوج بلقب مستر أولمبيا 2020

الاتحاد المصري لكمال الأجسام يوضح حقيقة عدم إدراج بطولة بيج رامي دوليا

ترشيحاتنا

زوجة بطل العالم: كل أكل بيج رامي في المنزل والنظام بيتغير كل أسبوع

أشرف قاسم يكشف موقف مصابي الزمالك بفيروس كورونا.. وموعد حضور جازيللي التشادي

من تجارة السمك لـ مستر أوليمبيا .. كيف بدأ بيج رامي رحلته في كمال الأجسام؟

وزير التعليم: مفيش إغلاق ولا تعليق للدراسة ولا أبحاث ولا امتحانات من البيت ولا حذف من المناهج

طلب تحنيط جثته.. وصية غريبة تركها الأسطورة مارادونا

تسجيل الراغبين في تلقي لقاح كورونا .. والصحة تعلن البدء خلال أيام.. فيديو

Advertisements

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سرا خطيرا عن جسد بيج رامي

حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

إيرلندا والسويد تعلقان الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

أخبار النادي الأهلي.. مدة غياب ناصر ماهر.. وخطر يهدد القلعة الحمراء قبل لقاء الزمالك

هاني شاكر يكشف تطورات الحالة الصحية لمحمد منير وحقيقة تدهورها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة

5 أشياء تفعلها المرأة يحبها الرجال