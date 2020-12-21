وزير الشباب: لا إغلاق لأي مؤسسة رياضية في مصر بسبب كورونا .. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن أي بطولة تحصل عليها مصر عالميا تسعدنا في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المصري وتفوقه.





وتابع خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ممدوح السبيعي أو بيج رامي الحاصل على بطولة مستر أولمبيا، دخل أكثر من محاولة سابقة في البطولة.





وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن إحدى الشركات الراعية المصرية تابعت بيج رامي رياضيًا حتى وصوله إلى بطولة مستر أوليمبيا.





ولفت أشرف صبحي إلى أن بيج رامي شارك في البطولة ممثلا لمصر، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع رامي بشكل مستمر، وتم إعداده للبطولة بشكل كامل في مصر .





تكريم بيج رامي

وأكد أنه تواصل مع بيج رامي وسيصل مصر في الـ 26 من الشهر الحالي وسيتم استقباله في المطار فور عودته من الولايات المتحدة وعمل حفل لتكريمه.





وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن بيج رامي أصيب بكورونا لكنه تغلب عليه بعزيمته وقوته وتمكن من عبور الأزمة.





وعن أزمة منخب الشباب قال صبحي: إن لجنة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم للتحقيق في ملابسات أزمة منتخب الشباب، مؤكدا أن منتخب الشباب كان معه طبيب ولزيادة الاهتمام والعناية تم إرسال طبيب المنتخب الأول ومعه مساعديه.





وأكمل: عناصر منتخب الشباب يسمح لهم باللعب والمشاركة في البطولات حتى العام 2024.





وعن انتخابات اتحاد الكرة القدم، أشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم صاحب قرار تحديد موعد إجراء الانتخابات في اتحاد كرة القدم.





وأكد أنه لا إغلاق لأي مؤسسة رياضية في مصر بسبب كورونا وسيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخلها للوقاية من انتشار العدوى بالفيروس.





وعما يثار حول ما يجرى بالزمالك لـ «تطفيش» اللاعبين، أكد أن اللجنة المشكلة لرئاسة الزمالك واللجنة التنفيذية يبذلان جهودا كبيرة لتوفير موارد للنادي ومن أجل استقراره.