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أخبار العالم

لأول مرة منذ 20 عاما.. الجيش السوداني يسيطر على آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:13 ص
الجيش السوداني يسيطر
الجيش السوداني يسيطر على آخر نقطة حدودية مع اثيوبيا
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دعاء أبوهشيمة
يواصل الجيش السوداني تقدمه في الخطوط الأمامية داخل منطقة الفشقة المتاخمة للحدود مع اثيوبيا.

فقد أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، سيطرته على منطقة خورشيد، آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا؛ وذلك لأول مرة منذ 20 عاما.

وكان موقع "سودان تريبيون" قد نقل عن مصادر عسكرية موثوقة قولها إن الجيش تقدم نحو "خورشيد" و"قلع لبان" بعد أن بسط سيطرته على جبل أبو طيور بالفشقة التابعة لولاية القضارف.

وأشارت المصادر إلى أن "خور شيد" و"قلع لبان" تعدان من أهم المواقع الاستراتيجية في الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وتقعان داخل الأراضي السودانية بعمق سبعة كيلومترات من جبل  أبو طيور.

وخلال الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش السوداني التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الإثيوبية المدعومة من جيش بلادها، طوال فترة الـ26 عاما الماضية.

وكان قد قتل قائد عسكري سوداني وثلاثة آخرون، إضافة إلى جرح نحو 27 ، الثلاثاء الماضي، إثر كمين نصبه جيش وميليشيات إثيوبية على مجموعة من الجيش السوداني في منطقة حدودية.

وفور وقوع الاشتباك غادر البرهان ورئيس هيئة الأركان وقيادات عسكرية رفيعة إلى المنطقة الشرقية، حيث أشرف البرهان ولمدة ثلاث أيام على تقدم الجيش لاستعادة مناطق أخرى، بعد تعزيزه بإمدادات برية وجوية لمواجهة الاعتداءات الإثيوبية.
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