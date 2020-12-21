ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لا أحد يشبهه.. شاهد تعليق رانيا محمود ياسين على تجسيد سيرة والدها في عمل فني

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها.

وظهرت رانيا فى الصورة من حفل تكريم وتأبين والدها الراحل الفنان محمود ياسين.

وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين في تصريحات لـ "صدى البلد" إنها ترفض تجسيد رحلة والدها في عمل فني، لافتة إلى أنه لا يوجد من يشبهه، وأن الأمر لا يتوقف على الشكل فقط، حيث قالت "مين عنده كاريزما محمود ياسين ونبرة صوته".

وتوفي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راقٍ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين تزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا السيناريست عمرو محمود ياسين، والممثلة رانيا محمود ياسين متزوجة من الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلمًا حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامةً.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني المنقضي في  مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم قهوة بورصة مصر"من بطولة الفنانين حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفى، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا حنا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين، إيناس النجار، نجوي فؤاد، عبدالله مشرف، علي حميدة، حسن عبدالفتاح، شريف باهر، مروة عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، صبري عبدالمنعم، حنان سليمان، أحمد صيام، علي حمدي، جمال حجازى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رانيا محمود ياسين تتذكر والدها الراحل بصورة من شبابه.. شاهد

بصور من طفولتها.. رانيا ياسين تستعيد ذكرياتها مع والدها

بصورة عائلية.. رانيا محمود ياسين تتذكر والدها الراحل

رانيا محمود ياسين لمتابعيها عبر إنستجرام: أتمنى لكم مشاهدة مباراة ممتعة بدون تعصب

بإطلالة شتوية.. رانيا محمود ياسين تتألق في أحدث ظهور لها

قمر حياتي الذي لا ينطفئ.. رانيا محمود ياسين تتذكر والدها الراحل

ترشيحاتنا

محمد فاروق: مروان محسن طلب من موسيماني عدم المشاركة مع الأهلي

مع كلبها.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في احدث ظهور

رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف مصير أفشة والسولية من لقاء القمة

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية عن سلالة كورونا الجديدة

بيريز يحسم مصير بقاء زيدان مع ريال مدريد: رمز للنادي لاعبًا ومدربًا

لم تحدث منذ مئات السنين| البحوث الفلكية: اقتران كوكبي زحل والمشتري خلال غروب اليوم

Advertisements

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

الجرام يقترب من 940 جنيها.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 -12-2020

رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف مصير أفشة والسولية من لقاء القمة

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

أم تطالب وزير التعليم بفرض الحظر لزيادة حالات كورونا.. وشوقي يرد: ده مش قرارنا

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

رسميا.. بدء فصل الشتاء اليوم وهذا ما سيحدث

شاهد.. لحظة احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائري المعادي

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

حفل كبير واستقبال رسمي لـ بيج رامى بمطار القاهرة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا