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اقتصاد

إيقاف تداولات البورصة لمدة نصف ساعة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
ايقاف التداول
ايقاف التداول
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قسم الاقتصاد
أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة اليوم الاثنين، بعد أن هوى مؤشر EGX100 أكثر من 5%، وهي النسبة المقررة وفقًا للقانون.

وتراجعت مؤشرات السوق في الدقائق الأولى لجلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر مؤشرها الرئيسي egx30 أكثر من 2% مسجلا مستوى 10656 نقطة.

اقرأ أيضًا: تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بالمستهل

توقع الخبراء مواصلة مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» الحركة العرضية ما بين مستويات الدعم 10850 نقطة والمقاومة 11100 نقطة.

وقالوا إن أول إشارة إيجابية للمؤشر لن تتحقق إلا بتجاوز الحد الأعلى للحركة العرضية 11000 نقطة.

فيما يشير كسر الحد الأدنى للحركة العرضية لمواصلة التراجع لمستويات 10600-10500 نقطة.
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