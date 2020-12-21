جمعة ونظيره السوداني يلتقيان بالواعظات بأكاديمية تدريب الأئمة

التقى وزيرا الأوقاف المصري والسوداني، الاثنين، عددا من الواعظات بمقر أكاديمية تدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، عقب افتتاح الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر والسودان.





وناقش الوزيران، خلال اللقاء عقد دورات تدريبية للواعظات بدولة السودان في مقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الائمة والواعظات بالقاهرة، على أن يتم إجراء زيارة للواعظات المصريات للسودان، ومعرفة طريقة العمل الدعوي بالخرطوم وكيفية الاستفادة من وزارة الأوقاف السودانية.





وافتتح وزيرا الأوقاف المصري والسودان، قبل قليل، الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر والسودان، للتدريب على كيفية مواجهة الفكر المتطرف، والتي تستمر لمدة أسبوعين.



