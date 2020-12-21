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ديني

جمعة ونظيره السوداني يلتقيان بالواعظات بأكاديمية تدريب الأئمة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:01 م
وزيرا الأوقاف خلال
وزيرا الأوقاف خلال لقاء الواعظات
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عبد الرحمن محمد
التقى وزيرا الأوقاف المصري والسوداني، الاثنين، عددا من الواعظات بمقر أكاديمية تدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، عقب افتتاح الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر والسودان.

وناقش الوزيران، خلال اللقاء عقد دورات تدريبية للواعظات بدولة السودان في مقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الائمة والواعظات بالقاهرة، على أن يتم إجراء زيارة للواعظات المصريات للسودان، ومعرفة طريقة العمل الدعوي بالخرطوم وكيفية الاستفادة من وزارة الأوقاف السودانية.

وافتتح وزيرا الأوقاف المصري والسودان، قبل قليل، الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر والسودان، للتدريب على كيفية مواجهة الفكر المتطرف، والتي تستمر لمدة أسبوعين.

وقال الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف، إن الدورة التدريبية التي تستضيفها وزارة الأوقاف في مصر  لأئمة السودان تأتي لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين مصر والسودان، لافتا الى أن هذا التدريب هو تأصيل للوسطية بين جميع الأئمة وهو الذي يجب نركز عليه في جميع الدول العربية لمواجهة أفكار المتطرفين .

وأضاف وزير الأوقاف السوداني خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لافتتاح الدورة التدريبية  بأكاديمية تدريب الأئمة بالسادس من أكتوبر

ان خطاب الكراهية هو خطاب حادث تنبأ به النبي وحذر منه وقال ان الدين يسر والقران حذرنا من الغلو والتطرف ووضع القرآن مبادئ عامة  للابتعاد عن هذا التطرف. 

وقال مفرح : التنوع في خلق الإنسان والكون مبدأ وضعه الله تعالى فيجب ان نستغل هذا التنوع في احترام ثقافات المجتمعات ولا ينبغي ان يكون هذا التنوع جالب للازدراء والفتنة، حتى ان النبي جعل هذا التنوع قوة ناعمة بين الصحابة.

ولفت إلى أن خطاب التفجير والقتل هذه الخطابات لا تمت للدين بصلة وعلى الإنسان البلاغ في الدعوة وليس هداية الناس فما علينا الا البلاغ فقط. 
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