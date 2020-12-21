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أخبار العالم

العاهل البحريني يستقبل ملك الأردن.. ماذا دار بينهما؟

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:32 م
الملك حمد بن عيسى
الملك حمد بن عيسى والملك عبد الله الثاني
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حسام رضوان
استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى نظيره الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله في قاعدة الصخير الجوية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عقد الملكان مباحثات في البحرين اليوم الاثنين، تناولت العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وآليات تعزيزها في المجالات كافة.

وأضافت أن الاثنين بحثا في قصر الصخير المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.

وأكد العاهل الأردني "اعتزاز الأردن قيادةً وشعبًا بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمعه مع البحرين وشعبها الشقيق، معربًا عن تقديره لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى على حفاوة الاستقبال".

ومن جانبه، "أشار العاهل البحريني إلى تميز العلاقات الأردنية البحرينية التاريخية على مختلف المستويات، مثمنًا الدور المهم الذي يضطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدفع قدمًا بمسيرة العمل العربي المشترك والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

كما تطرق اللقاء إلى بحث تداعيات وباء كورونا الاقتصادي وآليات التعاون المشتركة من أجل تخفيف آثار الوباء الإنسانية والاقتصادية.

كما أكدت المباحثات على "إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن والبحرين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والقضايا العربية".

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