وزير الدفاع الإسرائيلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن وزير الدفاع ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بالإنابة بيني جانتس سيدخل الحجر الصحي حتى يوم السبت، بعد اجتماع عقده يوم الخميس مع عضو الكنيست هيلا شاي فازان التي تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا في وقت لاحق.









وفقًا لإرشادات وزارة الصحة، خضع جانتس لاختبار اليوم الاثنين، وسيتم اختباره بحثًا عن الفيروس مرة أخرى قبل إكمال فترة عزله.









وكان نتنياهو دخل الحجر الصحي يوم 14 ديسمبر الجاري بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ولكن لم تثبت إصابته بالفيروس.









ويأتي دخول جانتس الحجر الصحي في وقت حرج حيث تشهد الحكومة أزمة قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة، بينما آخر مهلة للتوصل إلى حل يوم غد الثلاثاء.







