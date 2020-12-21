ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ إطلالة جذابة.. منة عرفة تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:59 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة منة عرفة صورتين لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

الجمال والأناقة  - مشاء الله - كيوت ربي يحفظك 

وتشارك منة عرفة  فى مسلسل "إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات. 

قالت "منة عرفة" في تصريحات صحفية، إنها تلعب دور طبيبة تدعى "لوجي" تحب بطل العمل "يونس" الذي يجسده الفنان محمد أنور، إلا أنه حب من طرف واحد.   

وتابعت، أن "يونس" لا يحبها بسبب تخصصها، موضحة: "بيقرف منها لأنها دكتورة حاجة معينة".   

على صعيد آخر، تحدثت عن كواليس المسلسل مؤكدة أنها كانت طريفة للغاية، واصفة إياها: "الشغل كان روحه حلوة، ومفيش أي طاقة سلبية". 

وعن تجربة العرض عبر منصة WATCH iT، أبدت منة عرفة تحمسها الشديد لها، مؤكدة أن السوشيال ميديا أصبحت تتميز بتأثيرها القوي، ولذلك فقد أصبح وسيلة مضمونة، معلقة: "أنا وأصحابي لما بنتفرج على حاجة بنشوفها على وتش إت وكل المنصات". 

وتدور أحداث مسلسل اسعاف يونس حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف. 

ومسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعمل في السيرك وتلعب بالنار.. تفاصيل شخصية سارة سلامة في إسعاف يونس

تفاصيل دور محمد علي رزق في إسعاف يونس

آخرها إسعاف يونس.. أعمال فنية تستغل أسماء النجوم

حب من طرف واحد.. تفاصيل شخصية منة عرفة في إسعاف يونس

وافق من أول كلمة.. محمد أنور يتحدث عن تجربته مع أمير كرارة في إسعاف يونس

صلاح عبد الله ضيف شرف فى مسلسل إسعاف يونس

ترشيحاتنا

محمد يوسف بعد الفوز على الإنتاج: ثلاث نقاط مهمة لعودة الثقة لـ اللاعبين

الحمد لله المسحة سلبية.. تعافي صابرين من كورونا

حظر ومتابعة.. الصحة تعلن 8 إجراءات لمواجهة ذروة موجة كورونا الثانية

مفاجأة.. طبيب مسالك بولية يصدم مصابي كورونا بشأن تأثير الفيروس على ذكورتهم ..فيديو

خالد الجندي: هذا سبب ومعنى حديث "لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة.. فيديو

الاقتران العظيم.. برلماني يوثق ظاهرة تحدث لأول مرة منذ 4 قرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. حكاية عشق ماجد المصري للرنج روفر

لعشاق الأكلات اللبنانية.. سفرة كاملة بـ3 وصفات.. المدخن وكبة بالزيتون والتبولة

تعرف على مواصفات وأسعار رينو داستر موديل 2021 | صور