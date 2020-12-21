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أخبار البلد

الوطنية للصحافة: غدًا صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش عن شهر سبتمبر 2019

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية في شهر سبتمبر ٢٠١٩، يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠. 

ويأتي ذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الهيئة لصالح الزملاء المحالين للمعاش، حيث حصلت الهيئة على دعم إضافي من وزارة المالية لمواجهة صرف قيمة المكافأة عن شهر سبتمبر ٢٠١٩، وأكد الشوربجي أن الهيئة مستمرة في التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف باقي المكافأة للزملاء تباعًا. 

وعلى الفور، قامت الهيئة بمخاطبة المؤسسات الصحفية القومية لسرعة موافاتها ببيانات الزملاء المحالين للمعاش خلال هذا الشهر وأرقام حساباتهم البنكية أو البريدية لإرسال قيمة المكافأة عليها.
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