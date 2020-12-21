تأثير انتقال الشمس إلى برج الجدي على باقي الأبراج

قال خبير الأبراج نور فيصل، إن اليوم سيسهد الساعة 10:30 انتقال الشمس الى برج الجدي الترابي وستبقي فيه الى 19 يناير - كانون الثاني حيث ستنتقل الى برج الدلو الهوائي

وأوضح خبير الأبراج من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سيشعر مواليد برج الجدي بتحسن يطرأ على صحتهم بعد ان اجتازوا فترة غير مريحة خلال الأسابيع الماضية. ويستفيد مع مواليد برج الجدي في النشاط والحيوية مواليد الأبراج الترابية الأخرى اي الثور و برج العذراء والمائية اي السرطان و العقرب والحوت وعلى مواليد برج الدلو ومعهم الاسد الانتباه اكثر الى صحتهم خلال الأسابيع المقبلة.





وقال: لوجود الشمس في برج الجدي الترابي تأثير ملحوظ على كافة مواليد الأبراج , فيما يلي ابرز ذلك التأثير:

برج الحمل : يستفيدون في مجال العمل خاصة لمن يبحث عن عمل ومن يعمل يعزز علاقته بالمسؤولين ينجح مواليد هذا البرج في تدعيم مركزهم الاجتماعي أشعة الشمس في البيت العاشر تعزز مركزنا الاجتماعي على صعيد المهنة والعمل، وتمنحنا الفرصة لتحسين العمل أو الحصول على عملٍ جديد، لكن على مواليد هذه الوضعية أن يهتموا بالمحافظة على سمعتهم..

برج الثور : نشطون في السفر والاتصالات البعيدة ويستفيد التجار في عمليات الاستيراد والتصدير ومنهم من يتابع قضية قضائية كما يستفيد الطلاب الاكاديميون فى دراستهم

تمنح الشمس بوجودها في البيت التاسع فرصة للسفر البعيد، ونجاح في الاتصالات البعيدة، وإجراء امتحانات دراسية عالية وامتحانات مُقابلة أو امتحان قيادة سيارة، أو الانضمام إلى دورة دراسية أو البدء بحمية، أو الامتناع عن عادة سيئة، كما تتعزز العاطفة..

برج الجوزاء : مكاسب مالية مصدرها تعويض او شراكة او من الممكن ان يحصل مواليد هذا البرج علي قرض خلال فترة مكوث الشمس في بيتنا الثامن علينا محاولة تنظيم الميزانية وإعادة تقييم الوضع المالي بشكل أنجع والانتباه إلى الصحة أكثر أو صحة قريب حيث ستتعرض إلى مشاكل، وعلينا عدم التوقيع على عقود أو قراءة بنود العقود وتفحصها بشكل جيد قبل التوقيع عليها، وعدم المغامرة بأموال الشريك أو المغامرة بالعقارات..

برج السرطان : يعززون شراكتهم في العمل والعاطفة و وعلي الصعيد الصحي يلزم مواليد هذا البرج الانتباه حتى لا يستنزفو طاقتهم

تُعزز الشمس شركتنا في هذا البيت(السابع) إنْ كانت الشراكة سليمة سواء كانت في مجال العمل أو في مجال العاطفة، وفي حال العكس، أي إن كانت الشراكة تُعاني بعض الضعف فتكون فترة غير سهلة، وعلى الشركاء ضبط أعصابهم حيث يشعرون بتوتر الأعصاب، وعليهم إيجاد القاسم المشترك بينهم. كما أنَ وجود الشمس في البيت السابع تمنحنا الفرصة لكشف الأعداء.

برج الاسد : من الممكن لمواليد هذا البرج العاطلين عن العمل ان ينجحو فى الحصول على عمل جديد ويعززون علاقتهم مع الزملاء وعليكم الانتباه اكثر الى صحتكم فى هذا الشهر ما أنْ تدخل أشعة الشمس البيت السادس حتى نشعر بضغط العمل مما يؤثر على صحتنا، علينا التخلص من العمل المُتراكم والاهتمام بالصحة وذلك قبل دخول أشعة الشمس إلى بيتنا السادس.

برج العذراء : يجتازون بصورة عامة فترة ايجابية عاطفيا وماليا, بالنسبة للنساء من مواليد برج الاسد فهي فترة جدا مناسبة لحصول الحمل

تؤجج أشعة الشمس عواطفنا عندما تدخل بيتنا الخامس وتُتيح الفرصة للقاء الحبيب وتدعيم علاقتنا معه، ومن كان خاليًا فلديه فرصة لإقامة علاقة عاطفية جديدة، كذلك تُتيح لنا فرصة لشراء أو بيع عقارات. وجود الشمس في هذا البيت تعمل على تحسن وضعنا المالي غير مُباشر، ويلعب الحظ دورًا ايجابيًا معنا، وتتحسن نفسيتنا.

برج الميزان : تتركز الاستفادة لمواليد هذا البرج في الأمور العقارية والبيتية و يعزيزون الروابط العائلية عندما تكون الشمس في بيتنا الرابع علينا الاهتمام بالأجواء البيتية، وتجنب الخلافات العائلية والخصام مع الجيران والأقارب، ومحاولة تدعيم العلاقات العقارية وعدم المُغامرة بها..

برج العقرب : ينشطون في السفر والاتصالات وبستفيد الطلاب (الابتدائي والثانوي) في الدراسة والمطالعة. وتنشطون فى ممارسة هواية وتعززون العلاقة مع الاخوة والجيران. ومن الممكن ان يشتري بعض مواليد العذراء سيارة

برج القوس : تتاح لمواليد هذا البرج فرص لمكاسب مالية اغلب هذه المكاسب تكون من عمل اضافي او يستردون مالا يعود اليهم عندما تكون الشمس في بيتنا الثاني، وهو بيت المال المُكتسب بالنسبة العقرب، وبما أن الشمس في برج ناري وهو مُخالف لعنصر العقرب ، فيكون التأثير سلبًا حيث تُجلب الشمس المتاعب المالية في حال تواجدها لوحدها ككوكب في برج القوس، في هذه الحالة على مواليد العقرب الاهتمام بالناحية المالية وتنظيم ميزانيتهم والحد من المصاريف.

برج الجدي : يبدأ التغيير الإيجابي في اكثر من مجال ولكن بصورة تدريجية حتى حلول عيد ميلادهم حيث سوف يشعر مواليدبرج العقرب بالراحة والطمأنينة والاعتداد بالنفس وحب الحياة والنشاط، ويُشاركهم في هذا الشعور مواليد الأبراج المُتطابقة معهم من ناحية عنصر الأبراج )،

برج الدلو : هم اكثر الاشخاص الذين يجب ان ينتبهوا الى صحتهم فهم يجتازون فترة غير مريحة نفسيا وجسديا يشعر مواليده بالتعب والملل ويُصيبهم التشاؤم وقد يتعرض بعضهم إلى المكوث في الفراش أو دخول المستشفى. وقد يجد البعض منهم صعوبة في تحقيق آمالهم أي يُعانون مواليد البرج من الضغط في كافة المجالات، كما يعمل أعداء لهم في الخفاء للتمكن منهمك. لذلك على مواليد القوس أن يهتموا أكثر بصحتهم وبالأخص الأماكن المُعرضة للإصابة في أجسامهم . ويستمر مواليد البرج بالمُعاناة حتى تاريخ ميلادهم..

برج الحوت : ينشط مواليد هذا البرج اجتماعيا و من الممكن ان يتعرفون على أصدقاء جدد تُعزز الشمس بوجودها في البيت الحادي عشر نشاطاتنا الاجتماعية، صداقاتنا وتُتيح الفرصة للتعرف على أشخاص جُدد من خلال الرحلات والحفلات، كما تُشجع الأصدقاء للتعاون معنا..

