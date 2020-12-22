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أخبار العالم

بسبب السلالة الجديدة لكورونا.. قرار قاس من الحكومة البريطانية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
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شريف سيد
اقترح كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، السير باتريك فالانس، بإضافة مزيد من المناطق في المملكة المتحدة إلى الإغلاق، ووضعهم على درجة الطوارئ 4، ما يعني إغلاق شامل للبلاد، مع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال السير باتريك فالانس- وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز"- إن المزيد من المناطق في إنجلترا قد تشهد قريبًا قيودًا أكثر صرامة بسبب السلالة الجديدة.

وأضاف السير باتريك: "المعلومة الوحيدة عن هذا الفيروس هو أنه ينتشر بسهولة، وهو أكثر قابلية للانتقال، ونحن بحاجة ماسة إلى التأكد من أن لدينا المستوى الصحيح من القيود المفروضة".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تلقي أكثر من نصف مليون بريطاني، للقاح شركة فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال "جونسون" وفق ما نقلته رويترز: "يمكنني اليوم أن أعلن أن نصف مليون مواطن في المملكة قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا". 

وكانت بريطانيا أول دولة في العالم تعتمد استخدام لقاح شركة فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مطلع الشهر الجاري. 

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