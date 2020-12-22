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أخبار العالم

بالسعودية.. سحب رعدية ورياح وأمطار متفاوتة على عدة مناطق

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
امطار بالسعودية
امطار بالسعودية
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محمود نوفل
توقع عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، أن المملكة العربية السعودية تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة بداية من اليوم الثلاثاء حتى صباح غد الأربعاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة. 

وكشف الحصيني في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر أن أجزاء من مناطق: مكة المكرّمة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنوّرة وشرق الشمالية وعُمان هي التي ستتعرض لهذه الأمطار.

وغرد الباحث في الطقس السعودي قائلا: "متوقع رياح متوسطة على الشرقية شرقي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمرتفعات الغربية والجنوبية ودول الخليج".

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: حائل والقصيم والجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات: جازان وعسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
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