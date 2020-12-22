بالسعودية.. سحب رعدية ورياح وأمطار متفاوتة على عدة مناطق

توقع عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، أن المملكة العربية السعودية تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة بداية من اليوم الثلاثاء حتى صباح غد الأربعاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة.





وكشف الحصيني في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر أن أجزاء من مناطق: مكة المكرّمة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنوّرة وشرق الشمالية وعُمان هي التي ستتعرض لهذه الأمطار.







وغرد الباحث في الطقس السعودي قائلا: "متوقع رياح متوسطة على الشرقية شرقي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمرتفعات الغربية والجنوبية ودول الخليج".



