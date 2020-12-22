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فن

وائل جسار يشارك في تحدي أغنية محسود.. ورد فعل مفاجئ من عمرو دياب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:19 ص
وائل جسار
وائل جسار
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ندى فكرى
نشر الفنان وائل جسار مقطع فيديو وهو يقوم بأداء أغنية "محسود" التي طرح النجم الكبير عمرو دياب جزءا منها ترويجا لألبومه الجديد "يا انا يا لا".


وقام عمرو دياب بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي "تويتر " وعلق قائلا: "الله الله يا وائل إحساس عالي وعظمة كالعادة".


وعلق وائل جسار على كلام الهضبة قائلا: "حبيبي يا عمرو يا هضبة ويا اخويا انت دايما معودنا على الحاجات الحلوة زي قلبك النظيف".


وتصدر هاشتاج "محسود"، أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية، والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" فور طرحه.


"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".


وكان الهضبة وجه رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.


ونشر عمرو دياب مقطعا من أحدث أغنياته "محسود" والتي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".


وكان الهضبة أحيا مؤخرًا حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلاله لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود".

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