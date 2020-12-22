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أخبار العالم

رغم اشتعال الموقف.. نائب رئيس الوزراء الإثيوبي يزور السودان

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:54 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل


 كشفت وكالة الأنباء السودانية " سونا" عن وصول  وفد إثيوبي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الخارجية ديميكي ميكونين. 

واستقبل الوفد الإثيوبي  بمطار الخرطوم الدولي وزير شؤون مجلس الوزراء السفيرعمر بشير مانيس وعدد من المسئولين بالدولة.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية تأتي زيارة الوفد الإثيوبي الي الخرطوم  لاستئناف اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين والتي تستمر ليومي 22-23 من شهر ديسمبر  الحالي . 

وأفادت الوكالة بأنه من المنتظر أن تشمل أجندة  الاجتماعات  معالجة قضايا الحدود بين البلدين من خلال الأطر القائمة وعلي أساس الوثائق المتفق عليها والموقعة فضلا عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود.

وجدير بالذكر أن اللجنة السياسية المشتركة للحدود بين البلدين كانت قد عقدت إجتماعاتها باديس أبابا في مايو الماضي حيث آمنت علي خلق  بيئة مواتية لحل قضايا الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية وضمان أمن المواطنين على طول المنطقة الحدودية بين البلدين.

وفي سياق اخر تشهد الحدود السودانية الأثيوبية توترا كبيرا بعد مقتل عدد من جنود القوات المسلحة السودانية مما ذفع الجيش السوداني لتحريك عدد كبير من قواته لتأمين الحدود السودانية. 
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