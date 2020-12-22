أحمد التهامي يوجه رسالة لـ محمد صلاح

نشر الفنان أحمد التهامى صورة جديدة له مع اللاعب المصري محمد صلاح، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وهنئ أحمد التهامى اللاعب محمد صلاح وعلق قائلا: "Proud of you,son of Egypt,legend of the Arabs 💪🇪🇬.. مليون مبرووووك جائزة أفضل لاعب في أنجلترا بس الحقيقة أنت أفضل لاعب في العالم ".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى:
-فخر العرب
-افضل لاعب في الدنيا
-مبروووووك يا صلااااح
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وشارك أحمد التهامى فى فيلم " زنزانة 7 "، وكان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.