الذهب يتراجع بمنتصف التعاملات.. وعيار 21 يفقد 5 جنيهات

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا في منتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 22-12- 2020، بنحو 5 جنيهات تقريبا للجرام.









وسجل عيار 24 من 930 إلى 933 جنيها للجرام، وذلك مقارنة بـــ938 فى مستهل التعاملات اليوم بانخفاض نحو 5 جنيهات للجرام تقريبا.









فيما سجل عيار 21 من 814 إلى 816 جنيهات للجرام بانخفاض بلغ حوالي 5 جنيهات للجرام مقارنة بمستهل التعاملات التى سجل فيها سعر 821 جنيها.









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وبلغ عيار 18 من 698 إلى 699 جنيها للجرام بانخفاض بلغ نحو 5 جنيهات للجرام عن المستهل.









وسجلت الأونصة (الأوقية) من 28,932 إلى 29,003 جنيه للجرام بانخفاض بلغ نحو 178 جنيها عن المستهل.











الجنيه الذهب يسجل من 6,512 إلى 6,528 جنيه للجرام بانخفاض بلغ نحو 40 جنيها.











كيلو الذهب 930,286 إلى 932,571 جنيه للجرام بانخفاض بلغ نحو 5858 جنيها عن المستهل.









بحسب تصريحات خبراء الذهب، فإن أسعار الذهب فى مصر تختلف بحسب المصنعية، إذ تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن .محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.









كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



