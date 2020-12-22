الدفاع الروسية: 6 قاذفات إستراتيجية روسية وصينية تجري مناورات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن ست قاذفات استراتيجية روسية وصينية أجرت دورية ثانية مشتركة بين البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.





وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز (تو-95 إم أس) و4 قاذفات استراتيجية صينية من طراز (هون-6 ك) شاركت في العملية، مشيرة إلى أن المهمة نفذت مع مراعاة الجانبين التامة لأحكام لقانون الدولي دون وقوع خرق لأجواء الدول الأخرى.



