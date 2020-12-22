الأطواف الأمنية بمدينة نصر تضبط عصابة سرقت حديدا من مشروع تطوير الطرق

تمكنت الاطواف الامنية بالقاهرة من ضبط عصابة سرقت قطع حديد من منطقة الأعمال الإنشائية للكوبري المستحدث الكائن بتقاطع شارعي احمد الزمر بمدينة نصر .

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

وفى اثناء مرور قوة أمنية بقيادة العقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمنطقة زهراء مدينة نصر ـ دائرة القسم تمكنوا من ضبط ٣ عاطلين حال استقلالهم دراجة بخارية " تروسيكل "بدون لوحات معدنية " قيادة الأول " ومحمل عليه ٣٩ قطعة حديد "مختلفة الأحجام "والمستخدمة في أعمال تشييد الطرق والكباري ، فرد خرطوش عيار 12 مم , طلقة من ذات العيار .





بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات ، اعترفوا بسرقتها من منطقة الأعمال الإنشائية للكوبري المستحدث الكائن بتقاطع شارعي احمد الزمر , الضغط العالي بإسلوب" المغافلة " ، واقروا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامه التحقيق .