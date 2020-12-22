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حوادث

الأطواف الأمنية بمدينة نصر تضبط عصابة سرقت حديدا من مشروع تطوير الطرق

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:46 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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كتب محمد صبري
تمكنت الاطواف الامنية بالقاهرة من ضبط عصابة سرقت قطع حديد من منطقة الأعمال الإنشائية للكوبري المستحدث الكائن بتقاطع شارعي احمد الزمر بمدينة نصر .

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

وفى اثناء مرور قوة أمنية بقيادة العقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمنطقة زهراء مدينة نصر ـ  دائرة القسم تمكنوا من ضبط ٣ عاطلين حال استقلالهم دراجة بخارية " تروسيكل "بدون لوحات معدنية  " قيادة الأول " ومحمل عليه ٣٩ قطعة حديد "مختلفة الأحجام "والمستخدمة في أعمال تشييد الطرق والكباري ، فرد خرطوش عيار 12 مم , طلقة من ذات العيار .

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات ، اعترفوا بسرقتها من منطقة الأعمال الإنشائية للكوبري المستحدث الكائن بتقاطع شارعي احمد الزمر , الضغط العالي بإسلوب" المغافلة " ، واقروا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامه التحقيق  .

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