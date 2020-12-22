وكيل صحة الغربية يباشر سير العمل بأقسام مستشفى بسيون المركزي.. صور

اجرى الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية جولة تفقدية يرافقه المهندسة مني صالح رئيس مجلس مدينة بسيون ونائبة مستشفي بسيون المركزي وحميات بسيون والتأكد من تقديم الخدمة الطبية ، ومتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتواجد القوي البشرية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية .





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كما وجه الدكتور عبد الناصر مدير إدارة التموين الطبي بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقوف علي مدى احتياجات المستشفى من خدمات طبية، وتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بها، بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني





كما أثني علي أداء الفرق الطبية مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول و الجبهة الأمامية للدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، شاكرا حرصهم على مواصلة العمل والجهد فى تقديم كافة الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.





كما ناشد وكيل وزاره الصحة كافة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والتعاون معهم لمواجهة الازمة .