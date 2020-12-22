تشكيل المقاولون العرب لمواجهة النجم الساحلي فى الكونفيدرالية الأفريقية

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيل اللاعبين المقرر لهم خوض مباراة النجم الساحلي التونسي.





ويواجهة المقاولون العرب لمواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي مساء اليوم ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.





ويلتقي الفريقان في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان.





تشكيل المقاولون العرب أمام النجم الساحلي





في حراسة المرمى: حسن شاهين





خط الدفاع: أمير عابد، فاروق نور الدين، خالد الحسيني، حسن الشامي.





خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، يوسف الجوهري، أحمد شكري.





الهجوم: محمد عصام، محمد سالم.





بدلاء المقاولون العرب أمام النجم الساحلي





أحمد عربي، أحمد مجدي، أحمد كابوريا، وسيم نغموشي، كريم مصطفى، لويس إدواردو، يوسف حسن.



