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رياضة

هشام عادل يحرز هدف التقدم لـ غزل المحلة في شباك إنبي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:39 م
لاعبو غزل المحلة
لاعبو غزل المحلة
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حسام الحارتي
أحرز غزل المحلة، الهدف الأول في شباك نادي إنبي في المباراة التي تجمعهما الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

تمكن هشام عادل في الدقيقة "28" من أحداث الشوط الأول من إحراز هدف التقدم لفريقه من خلال تسديدة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بحائط الصد، ولم ينجح حارس مرمى الفريق البترولي في التعامل معها.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي :

حراسة المرمى :عمرو شعبان.

خط الدفاع : هاني عادل ومحمد فتح الله، ومحمد سامي وجلال العقدة.

خط الوسط : هشام بلحة، وإيمانويل ايجبتور، وأحمد النادري وإيدو موزيس.
 
الهجوم  : إسلام فؤاد وأحمد حسن.
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