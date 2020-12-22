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فن

اللى بيتكلم غيران.. رد قوي من محمد سامي على منتقدي تدخله بمسلسل زوجته

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:26 م
صدى البلد
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محمد نحلة

رد المخرج محمد سامي على هجوم السوشيال ميديا عليه بعد كتابة "مُشرف على التأليف والإخراج" على مسلسل «لؤلؤ»، وقال أن الجمهور لاينظر للجانب الإيجابي في الأمر وهو أن مخرج العمل مساعده لمدة 6 سنوات وهو يقدمه للجمهور.


وتابع في تصريحات له ببرنامج «The Insider»، المُذاع عبر قناة «دبي»:أن الموضوع لايخص الجمهور، بل الشركة المنتجة والبطلة والصناع، وأكد أن من يتحدث في هذا الأمر غيران، ولفت إلى أنه يبشر الجمهور بمسلسل قوي جدا. 


وعلق سامي على مانشر بخصوص أن العمل يحكي قصة شيرين عبد الوهاب وقال أن كل هذه تكهنات وافكار ليست صحيحة.


مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.


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العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين
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