ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حقيقة مشاركة احمد زاهر لـ ياسمين عبد العزيز "اللى ملهوش كبير" .. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:35 م
احمد زاهر
احمد زاهر
Advertisements
آيه عاطف
كشف الفنان احمد زاهر عن حقيقة مشاركته فى مسلسل "اللى ملهوش كبير" الذى تقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل. 

وقال احمد زاهر فى لقاء ببرنامج et بالعربى : ان كل ما تردد بشان مشاركتى فى مسلسل "اللى ملهوش كبير" غير حقيقى وعار تماما من الصحة. 

واضاف احمد زاهر : هناك كمثير من الاقاويل ولكننى لم اترشح لهذا العمل ولم اقبله او اعتذر عنه. 

وشارك الفنان أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم "زنزانة 7" الذي كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

وكانت تعرضت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، لموقف محرج على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز ديرجيست لعام 2020، وذلك بمجرد وصولها إلى مقر الحفل ليلة أمس الجمعة 18 ديسمبر.
 
وظهرت ليلى أحمد زاهر، في أحد الفيديوهات المتداولة، وهي تحاول تحرير ذيل فستانها المنسدل على الأرض، وكانت لا تستطيع السير بسببه، فحاولت مرارًا تحريره من أقدام المارين على السجادة الحمراء فالتقطت عدسات التصوير هذا الموقف. 


 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سمية الخشاب ترد على استبدالها بـ ياسمين رئيس في مسلسل موسى لـ محمد رمضان

أحمد زاهر عن بنتيه ليلى وملك على إنستجرام: أعظم نعمة في العالم

ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بملابس كاجوال

باللون الأسود.. ملك أحمد زاهر تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي

من مهرجان "نجم العرب".. أحمد زاهر يحصل على جائزة أفضل ممثل درامي لعام 2020

جائزة طال انتظارها... ليلي أحمد زاهر تشارك جمهوها تكريمها في حفل الدير جيست

ترشيحاتنا

منع المطربين والراقصات.. البحر الأحمر تلغي التعاقدات الخاصة بـ احتفالات رأس السنة

تزوجت حبيبها الأول عرفياً.. أمن القليوبية يكشف سر اختفاء عروس بنها بعد زفافها بأسبوعين

ترامب يعلن هزيمة بايدن في 6 ولايات حاسمة بالانتخابات الأمريكية

لم يخترع المفتي فقهًا جديدًا بطهارة الكلب.. اعرف آراء العلماء

أحمد موسى يكشف موعد إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الأهلي يستقر على تمديد وتعديل تعاقد محمد شريف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو منتخب مصر للشباب يدخلون حجرا صحيا بمطار القاهرة ويخضعون لمسحة كورونا

5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»