بهدف تقليل التكلفة.. هانى الناظر: سنغافورة تسمح ببيع الدجاج المصنع باستخدام جهاز مفاعل حيوي

قال الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن هناك استخدام ل في تصنيع اللحوم، منها فول الصويا، وغيرها، وهذا الأمر ليس جديدا بل إنه يتم منذ الثمانينات. لنباتات





وأضاف الدكتور هاني الناظر، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك أبحاث علمية تتم على هذه الأطعمة لاكتشاف فائدتها دون أن يكون لها آثار جانبية، وفي النهاية هو يبحث عن بروتين يقضي الغرض دون تكلفة اقتصادية عالية.



