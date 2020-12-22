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بهدف تقليل التكلفة.. هانى الناظر: سنغافورة تسمح ببيع الدجاج المصنع باستخدام جهاز مفاعل حيوي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن هناك استخدام للنباتات في تصنيع اللحوم، منها فول الصويا، وغيرها، وهذا الأمر ليس جديدا بل إنه يتم منذ الثمانينات.

وأضاف الدكتور هاني الناظر، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك أبحاث علمية تتم على هذه الأطعمة لاكتشاف فائدتها دون أن يكون لها آثار جانبية، وفي النهاية هو يبحث عن بروتين يقضي الغرض دون تكلفة اقتصادية عالية.

وأوضح  الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أن الهدف الاقتصادي هدفه تقليل التكلفة للأشخاص الذين لا يستطيعون أن يدفعوا تكاليف عالية في شراء اللحوم والدواجن، لافتًا إلى أن الذين يعملون في البحث العلمي لا يخشون الإقبال على اي شيء جديد.
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