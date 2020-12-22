ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حمو بيكا: جبت نسخة ثانية من عمر كمال.. وأنا اللى طلعته.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:43 م
حمو بيكا
حمو بيكا
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الفنان حمو بيكا ، أن هناك مطربين سيظهرون قريبا وجبت الجزء التاني من عمر كمال و لا يمكن أن يكون سببًا في التأثير على شعبيتي  ونجوميتي "انا الي طلعته " .
 
واضاف حمو بيكا خلال مداخلة هاتفية برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، : أتمنى ان يغني عمر كمال منفردا حتى ارى موهبتة ولو اردت السفر والغناء بالخارج كنت قمت بذلك ولكنني احب بلدي .

واوضح حمو بيكا : "لو على السفر، مستعد أسافر دول العالم كلها، ولكن حابب أغني في بلدي.. نعم يمكننى السفر لأي دولة في العالم ومعايا باسبور".

وتابع حمو بيكا ،  الاغاني التي تحتوي علي اى كلام خارج لن اقوم بها لانه لم يعد يليق بي ذلك وقريبا سيكون هناك الكثير من الاغاني .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حمو بيكا يكشف حقيقة زواجه من راقصة.. فيديو

فيديو جديد لـ حمو بيكا يهاجم عمر كمال: طلعته على كتافي وبقى أناني

عمر كمال يرد على حمو بيكا: ما كسبتش من وَراك.. وسيبتلك 12 تراك كلت من وراهم الشهد

أنا ممكن أقولك يا أبوكرش.. القصة الكاملة لـ خناقة حمو بيكا وعمر كمال

أصحاب مزيفة.. حمو بيكا يوجه رسالة غير مباشرة عبر صفحته

طلعت دعاية.. حقيقة الخلاف بين عمر كمال وحمو بيكا

ترشيحاتنا

محي الدين يوجه نصائح للدول المستوردة للنفط خلال 2021 في ظل جائحة كورونا

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

بعد الإساءة لجامعة الدول العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

بعد سلالة كورونا الجديدة.. الأوقاف تحسم الجدل بشأن إغلاق المساجد

غرفة الخضروات تكشف سبب أزمة محصول البطاطس

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل القمة.. وشوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

متى يتم تنفيذ حظر التجول وتأجيل الدراسة؟.. وزير التعليم يجيب

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

وزير التعليم يكشف عن طريقة لحصول الطلاب على الدرجات النهائية

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الجديدة.. فيديو

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

بعد الإساءة لجامعة الدول العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني تكشف النقاب عن النموذج الخارق SC20

قبل النوم.. حيلة غريبة لعلاج تورم القدمين

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا