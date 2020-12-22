حمو بيكا: جبت نسخة ثانية من عمر كمال.. وأنا اللى طلعته.. فيديو

قال الفنان حمو بيكا ، أن هناك مطربين سيظهرون قريبا وجبت الجزء التاني من عمر كمال و لا يمكن أن يكون سببًا في التأثير على شعبيتي ونجوميتي "انا الي طلعته " .

واضاف حمو بيكا خلال مداخلة هاتفية برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، : أتمنى ان يغني عمر كمال منفردا حتى ارى موهبتة ولو اردت السفر والغناء بالخارج كنت قمت بذلك ولكنني احب بلدي .





واوضح حمو بيكا : "لو على السفر، مستعد أسافر دول العالم كلها، ولكن حابب أغني في بلدي .. نعم يمكننى السفر لأي دولة في العالم ومعايا باسبور". بلدي



