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فن

هالة صدقي تشارك جمهورها ماذا فعلت في منزلها.. شاهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:57 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
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ندى فكرى
نشرت الفنانة هالة صدقي فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت هالة في الفيديو و هي تجعل متابعيها يشاهدون ماذا زرعت من الورود وعلقت قائلة :" صباح الورد ، صبح الصباح فتاح يا عليم والجيب مفيش ولا مليم 🤣ربنا يفتح ويرزق الجميع 🙏صباح الرزق"

وكشفت الفنانة هالة صدقي عن أنها ستتفرغ لفنها وتربية أبنائها خلال الفترة المقبلة عقب أزمتها مع زوجها السابق.

وقالت هالة صدقي في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنها لن تكرر تجربة الارتباط، لافتة إلى أنها ترى أن اختياراتها تكون غير موفقة دائما.

وظهر محامي زوج هالة صدقي خلال مقطع مصور يتحدث فيه عن رفع موكله قضية إنكار نسب من أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على ميلادهم.

وحذرت بعدها هالة صدقي، من تداول أى معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.


وقالت هالة صدقي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص يدعي أنه محامٍ، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ومن دون أى سند قانوني، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء، وبناءً عليه فقد تقدم المحامي الخاص بها بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص، وكذلك زوجها السابق، كما ستتم مخاطبة نقابة المحامين خلال ساعات للنظر في مدى مهنية ما حدث، وقياس الأضرار الواقعة على أسرتها جراء ذلك. 

وأضافت هالة صدقي "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه"
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