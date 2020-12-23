لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

ألزمت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة التأمين الصحي صرف الادوية اللازمة لعلاج طفلة من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل في عقار Efalex ،Memexaو، وشراب Cerebrocetam.

وأصدرت دائرة التأمين الصحي بالمحكمة صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحي رقم 67215 لسنة 62 ق عليا وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة في الدعوى رقم 16025 لسنة 15 ق برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بكامل حيثياته.

وجاءت حيثياته كالاتي وقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفي من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل في عقار Efalex ،Memexa ، وشراب Cerebrocetam .

وكانت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري تضمن الزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية.