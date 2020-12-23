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حوادث

ضبط المتهمين فى واقعة التعدى على صاحب مصنع وسرقته بالسلام

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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محمد صبري
كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة سرقة صاحب مصنع ملابس، وتم ضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.


تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.


 تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من صاحب مصنع ملابس جاهزة - كائن بدائرة القسم "مصاب بجروح"، قرر أنه عقب انتهاء العمل بالمصنع ملكه واستقلاله سيارته وبصحبته عاملة بذات المصنع، لتوصيلها لمحل إقامتها وحال سيرهما بدائرة القسم استوقفه مجهولان وتعديا عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما، مُحدثين إصابته واستوليا منه على مبلغ مالى وهاتف محمول وأدوات، ولاذا بالفرار صحبة الفتاة سالفة الذكر، واتهمها بالتواطؤ مع المتهمين.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المذكورة وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع سائق، عامل "له معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم.


عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها، وكذا سلاح أبيض "مطواة" والمستخدم فى ارتكاب الواقعة.


وبمواجهتهم، أقرت الأولى بأنه نظرا لمرورها بضائقة مالية وعملها طرف المجنى عليه، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعانت بالمتهمين لتنفيذ مخططها وارتكابهم الواقعة، وأيد المتهمان بما جاء بأقوالها.


باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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