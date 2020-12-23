بعد نفي الحكومة تجميدها.. قيمة العلاوة الدورية للموظفين وموعد صرفها

نفت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لقانون الخدمة المدنية.





وأوضحت الحكومة أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأي منها، مُشددةً على أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية، وكذلك حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور.





وفي هذا الإطار، نستعرض تفاصيل العلاوة الدورية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي وضعت حدًا أدنى لنسبة العلاوة الدورية، فضلًا عن وجود علاوات تشجيعية وحوافز تميز.





المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، نصت على: يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن (٧%) من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.





وأعطت المادة 38 للسلطة المختصة الحق في منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (٥%) من أجره الوظيفى, وذلك طبقًا للشروط الآتية

١ - أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين

٢ - ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

٣ - ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (١٠%) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة, تُمنح العلاوة لواحد منهم.





كما يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، وفقًا للمادة 39 من القانون. ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل, أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة (٧%) من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

٢٥ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

٥٠ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.

٧٥ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

١٠٠ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها, أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

٢٠٠ جنيهًا شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز, على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.





كما نص على قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.





يشار إلى أنه كان قد تمت زيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالي 2020/2021، من خلال إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا تضم للأجر الوظيفي، وكذلك حافز شهري إضافي بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا للدرجة الثانية، و300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيهًا للمدير العام، و350 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة.