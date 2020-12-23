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فن

بالأزرق.. ميس حمدان تلفت انتباه متابعيها بإطلالة جريئة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:10 م
ميس حمدان
ميس حمدان
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ندى فكرى

نشرت الفنانة ميس حمدان صورا جديدة  لها عبر خاصية الاستوري على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت ميس حمدان في الصور بإطلالة جريئة وهي ترتدي فستان مكشوف باللون الأزرق .


يذكر أن الفنانة ميس حمدان كشفت عن تجربتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها، وذلك من خلال لايف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وقالت ميس حمدان: "أنا الحمد الله اتعافيت من فيروس كورونا وكانت تجربة صعبة نفسيا اكتر من جسديا بكتير وبالنسبة للناس اللي بتكلمني وتقولي بسبب مهرجان الجونة فحرام عليكوا متظلموش الجونة، الناس كتر خيرها عملولنا مهرجان واهتموا بينا ولو هنلوم حد يبقي انا هلوم نفسي لاني كنت مهمله في اتباع الإجراءات الاحترازية".

وتابعت ميس حمدان قائلة: "الأعراض بدأت معايا بصداع صعب جداا ومزمن مش بيروح ودرجة حرارتي ابتدت تزيد وتقل وجسمي كله كان مكسر حتي بعد لما اتعافيت الصداع مازال مستمر".

وأنهت حديثها: "ياريت الناس تاخد بالها لأن الموضوع مش سهل وكانت تجربه صعبه جدا وخصوصا نفسيا لانك بتتعزل عن الناس اسبوعين والافكار بتبدي تبقي صعبه نفسيا وقد ايه شكلي بقي وحش والناس الكبيره مش هتستحمل ازاى التعب ده".

يذكر أن عدد من نجوم الفن  أعلن إصابته بـ كورونا بعد عودتهم من الجونة، ومنهم سارة عبد الرحمن، زينب غريب، ويجز، ومصممة الملابس ريم العدل، وآسر ياسين.  
بالأزرق.. ميس حمدان تلفت انتباه متابعيها بإطلالة جريئة
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