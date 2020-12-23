ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى مدبولى: تقارير المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري..فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:58 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه رغم محاولة البعض تقليل وإنكار الجهد المبذول من قبل الدولة والحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا التي أثرت تداعياتها الخطيرة على العالم أجمع، أشادت بعض التقارير والمؤشرات الدولية التي تمتلك قدر كبير من الحيادية والموضوعية بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف  رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام منتدى الإعلام العربى المنعقد في دبي عبر الفيديو كونفرانس، أن بعض المؤسسات الدولية صنفت مصر ضمن أكثر الدول مرونة في التعامل مع جائحة كورونا في إفريقيا والشرق الأوسط، وأشارت تلك المؤسسات إلى أن مصر حققت معدل نمو ايجابى رغم جائحة كورونا حيث بلغ ناتج النمو الإجمالى 3.6 خلال العام المالى الحالى 2019/2020 على الرغم  توقف بعض لانشطة بفعل تأثير الازمة مثل السياحة والتجارة والتجزئة.

وأكد رئيس الوزراء، أن تقارير المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري، حيث توقع البنك الدولي تعافى نمو الاقتصاد المصري إلى مستويات ما قبل أزمة جائحة فيروس كورونا وتحقيقه معدل يصل إلى 5.8% خلال العام المالي 2020 2021، وأشاد الصندوق بما تحقق من خفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦٢٠١٧ إلى ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١،٨٪ في العام المالي الماضي، في حين تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز، وجاء نموها بالسالب.

وتابع، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أكد أن الاقتصاد المصري يعد الوحيد بين اقتصادات دول عمليات البنك الذي يتفادى الانكماش الاقتصادي في عام 2020، مدعومًا بالإنشاءات الحكومية الكبرى ونمو قطاع الاتصالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته عن نمو الاقتصاد المصري إلى ٣,٥٪.. وزير المالية: شهادة جديدة تعكس أهمية المشروعات التنموية للرئيس السيسي.. والقاهرة نجحت في التعامل الإيجابي مع تداعيات أزمة كورونا

فرج عامر: مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط في النمو الإيجابي في ظل كورونا

كيف نجح الاقتصاد المصري في النمو رغم تداعيات كورونا؟.. خبراء يجيبون

خبراء: الاقتصاد المصري نجا من تداعيات كورونا السلبية بفضل برنامج الإصلاح.. وحصد إشادات دولية بدعم من سياسات الحكومة التحفيزية في ظل الأزمة

وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري في ظل كورونا مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية

المالية: الإصلاحات الهيكلية منحت الاقتصاد المصري الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا

ترشيحاتنا

تحويل قصر العينى الفرنساوي إلى مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا

بعد انهيار أسعارها.. هل ألقى الفلاحون البطاطس في الشوارع؟.. أبو صدام يجيب

الحكومة تنفى تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالدولة

تريند الفن في مصر.. بكاء رضوى الشربيني.. كريم عبد العزيز يوقف تصوير مشاهده بالاختيار

مصدر أمني يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ عائشة خيرت الشاطر

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الصحة: تعلن إجراءات الحصول على لقاح كورونا

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان