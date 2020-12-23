مصطفى مدبولى: تقارير المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري..فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه رغم محاولة البعض تقليل وإنكار الجهد المبذول من قبل الدولة والحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا التي أثرت تداعياتها الخطيرة على العالم أجمع ، أشادت بعض التقارير والمؤشرات الدولية التي تمتلك قدر كبير من الحيادية والموضوعية بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام منتدى الإعلام العربى المنعقد في دبي عبر الفيديو كونفرانس، أن بعض المؤسسات الدولية صنفت مصر ضمن أكثر الدول مرونة في التعامل مع جائحة كورونا في إفريقيا والشرق الأوسط، وأشارت تلك المؤسسات إلى أن مصر حققت معدل نمو ايجابى رغم جائحة كورونا حيث بلغ ناتج النمو الإجمالى 3.6 خلال العام المالى الحالى 2019/2020 على الرغم توقف بعض لانشطة بفعل تأثير الازمة مثل السياحة والتجارة والتجزئة.





وأكد رئيس الوزراء، أن تقارير المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري، حيث توقع البنك الدولي تعافى نمو الاقتصاد المصري إلى مستويات ما قبل أزمة جائحة فيروس كورونا وتحقيقه معدل يصل إلى 5.8% خلال العام المالي 2020 2021، وأشاد الصندوق بما تحقق من خفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦٢٠١٧ إلى ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١،٨٪ في العام المالي الماضي، في حين تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز، وجاء نموها بالسالب.





وتابع، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أكد أن الاقتصاد المصري يعد الوحيد بين اقتصادات دول عمليات البنك الذي يتفادى الانكماش الاقتصادي في عام 2020، مدعومًا بالإنشاءات الحكومية الكبرى ونمو قطاع الاتصالات.