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مرأة

قدام مرايتها.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:24 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير متابعيها صورة جديدة وهي تنظر إلى المرآة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت ديميت اوزديمير بإطلالة ناعمة وجذابة تبرز جمالها.

وظهرت ديميت اوزديمير بلوك جذاب وهي ترتدي فستان باللون الكشمير، بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من جمال إطلالتها.

وقامت  ديميت اوزديمير برفع شعرها إلى الأعلى بعمه كحكة مع ترك بعض الخصلات من شعرها منسدلا على وجهها، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها  بالآي لاينر والآي شادو والماسكارا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون البيج الناعم كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير إطلالتها في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت  بإرتدء خاتم أنيق وسلسلة باللون الفضي تبر من إطلالتها .

ويطلق على اسم ديميت أوزديمير (بالتركية: Demet Özdemir)‏ وهي ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992  في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بدور اسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كلا من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت اوزديمير هي الابنة الصغرى لعائلة حيث إن لها ثلاث فتيات اكبر منها، ومنذ أن انفصل والديها قد انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله. 

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" التي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في اكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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