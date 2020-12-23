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فن

سلوى محمد علي تعلن إصابتها ب كورونا.. وتعتذر لـ سميحة أيوب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:26 م
منار نور
نشرت الفنانة سلوى محمد على تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه إصابتها بفيروس كورونا المستجد وأنها حاليا في مرحلة التعافي. 

وقالت سلوى : "كان مفروض انى هحاول سيد المسرح العربى سميحة ايوب .. وكنت سعيدة ولكن للاسف لن استطيع فانا فى مرحلةتعافى من الكوفيد اللعين. 

وأضافت سلوى : صحيح انا بقيت احسن لنا لسه امامى ايام فى العزل عشان ماعديش حد. 

وكانت شاركت الفنانة سلوى محمد علي مؤخرا في حكاية "لازم أعيش" ضمن مسلسل "إلا أنا".

"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسري الفخراني، تدور أحداثه في إطار 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في إطار 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فمعظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل"الصمت الزوجي،طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة"
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