سلوى محمد علي تعلن إصابتها ب كورونا.. وتعتذر لـ سميحة أيوب

نشرت الفنانة سلوى محمد على تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه إصابتها بفيروس كورونا المستجد وأنها حاليا في مرحلة التعافي.





وقالت سلوى : "كان مفروض انى هحاول سيد المسرح العربى سميحة ايوب .. وكنت سعيدة ولكن للاسف لن استطيع فانا فى مرحلةتعافى من الكوفيد اللعين.





وأضافت سلوى : صحيح انا بقيت احسن لنا لسه امامى ايام فى العزل عشان ماعديش حد.





وكانت شاركت الفنانة سلوى محمد علي مؤخرا في حكاية "لازم أعيش" ضمن مسلسل "إلا أنا".





"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.



