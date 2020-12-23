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فن

ببنطال ممزق.. هنا الزاهد بإطلالة كاجوال تكشف عن جمالها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:49 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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محمد بدران
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".  

وظهرت  هنا الزاهد بإطلالة كاجوال تكشف عن أنوثتها وخطفت بها الأنظار، حيث ارتدت بدي كت باللون الابيض وبنطلون جينز ممزق وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها.

وعلقت هنا الزاهد على الصورة قائلة: "أغسطس الماضي أعدني إلى الصيف".

كانت الفنانة هنا الزاهد احتفلت بحصولها على جائزة أحسن ممثلة فى مهرجان نجم العرب من خلال دورها فى فيلم الغسالة.

وعلقت هنا الزاهد : "مهرجان نجم العرب شكرا جدا ومبسوطة من جائزة أحسن ممثلة عن فيلم الغسالة من تصويت جمهور الخليج. . إن شاء الله اللي جاي أحلى".

فيلم "الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".

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