ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تأجيل قمة الأهلي والزمالك إلى أجل غير مسمى .. ننشر الأسباب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:55 م
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
Advertisements
يسري غازي

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك فى الجولة الرابعة بالدورى الممتاز إلى أجل غير مسمى.

وأعلن مسؤلى إدارة المسابقات اقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب واقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي.

صدى البلد يكشف تفاصيل تأجيل قمة قطبي الكرة المصرية إلى موعد لاحق..

كورونا تضرب صفوف القطبين

تعرض المارد الأحمر إلى العديد من الاصابات بفيروس كورونا وهم : المدير الفني الجنوب افريقي بيتسو موسيماني إلى جانب الثلاثى عمرو السولية ومحمد مجدى افشة ورامي ربيعة فضلا عن اجراء ناصر ماهر لعملية جراحية فى الكتف.

فيما عاني الفارس الابيض بقيادة البرتغالى جايمي باتشيكو من تعرض الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبدالسلام إلى الإصابة بفيروس كورونا بينما يستمر غياب محمد عبدالشافي الجناح الأيسر للفريق الأبيض بسبب العملية الجراحية التى أجراها فى الكتف أيضا.

حكام أوروبا للقمة

واجهت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد صعوبات بالغة عقبة ارسال خطابات إلى ١٢ اتحادا أوروبيا من أجل ترشيح طاقم تحكيمي لإدارة قمة الجولة الرابعة.

لجنة الحكام لم تتلقى أية ردود من جانب الاتحادات الأوروبية نظرا لإغلاق العديد من الدول التابعين إليها حركة الطيران بعد تفشى فيروس كورونا وظهور سلالة جديدة يخشى معها سفر أية عناصر تحكيمية إلى مصر.

لجنة الحكام ترددت فى الإعلان عن نيتها اللجوء إلى طاقم تحكيم افريقي أو عربي لإدارة لقاء القمة نظرا لتوقع رفض قطبي الكرة المصرية لذلك المقترح.

الكريسماس

جاءت احتفالات أعياد الميلاد الكريسماس لتكون حائلا أمام إقامة مباراة القمة فى موعدها والاضطرار من جانب اتحاد الكرة إلى تأجيلها إلى موعد لاحق.

يأتي ذلك نظرا لحساسية لقاء القمة على مدار تاريخ الكرة المصرية بين القطبين بين جماهير الفريقين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قمة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الرابع بالدورى مهددة بالتأجيل.. تفاصيل

شاهد.. توقعات الجماهير حول مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

أوروبي ولا عربي ولا أفريقي.. الجبلاية تحسم الجدل حول حكام قمة الأهلي والزمالك

مباراتا سموحة مع الزمالك والأهلي مع الاتحاد 28 ديسمبر

ترشيحاتنا

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

إصابة زوجة خالد الصاوي بفيروس كورونا

اكتشاف سلالة مخيفة من كورونا بجنوب أفريقيا

موجة ثانية وسلالة جديدة وقرارات حكومية صارمة.. ذروة كورونا تعود من جديد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تريند الفن في مصر.. بكاء رضوى الشربيني.. كريم عبد العزيز يوقف تصوير مشاهده بالاختيار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة.. هذه الأطعمة تسبب التوتر واضطراب النوم للمراهقين

بإطلالة كاجوال لافتة.. إنجي المقدم تبهر متابعيها على إنستجرام

موجة ثانية وسلالة جديدة وقرارات حكومية صارمة.. ذروة كورونا تعود من جديد