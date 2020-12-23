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الحكومة: الضغط يزداد على المستشفيات.. ونتجه إلى وضع صعب يشبه الموجة الأولى

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:54 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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هاني حسين
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سوف يساهم في تهدئة الحالة الوبائية في مصر ويمنع وصولنا إلى سيناريوهات لا نرغب في الوصول لها.

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "من الوارد أيضاً أن نتجه إلى وضع صعب يشبه الموجة الأولى حال عدم التزام المواطنين".

وتابع نادر سعد: "الضغط يتزايد على المستشفيات نتيجة زيادة أعداد المصابين التي تتضاعف بمتوالية هندسية  ومن الممكن أن تتضاعف الأرقام في أقل من أسبوع، فالانضباط مطلوب واللقاحات لا تعني انتهاء الوباء واللقاح يسهم في تقليل الأعراض حال الإصابة بفيروس كورونا".

كان الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم.

وأكد أن هناك توجيهًا واضحًا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.

ووجّه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الالتزام بهذا الامر، لافتا إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.
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